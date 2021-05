Jetzt das neue 5* Falkensteiner Hotel Kronplatz entdecken und vom OPEN.AIR Eröffnungsangebot für Südtiroler profitieren

2 Nächte im Deluxe Doppelzimmer inkl. 7Summit 3/4 Pension

•

Frühstück & Early SPA Check-in ab 9 Uhr am Anreisetag

•

Jause & Late SPA Check-out 18 Uhr am Abreisetag

•

Benutzung Fitnessraum

•

Am 28. Mai eröffnen die Falkensteiner Hotels & Residences ihr bisher erstes 5-Sterne-Hotel im Land, direkt am Fuße des Kronplatz und in unmittelbarer Nähe der Talstation in Reischach. Das von Stararchitekt Matteo Thun entworfene Designjuwel lädt seine Gäste zu einer genussvollen Auszeit der Extraklasse ein. Das Adults-Only Refugium ist nicht nur ein absolutes Eldorado für Sportbegeisterte, sondern auch ein exklusiver Rückzugsort für Gäste mit gehobenen architektonischen Ansprüchen, die leisen Luxus und richtigen Genuss suchen – vom umfangreichen Spa Angebot bis zu außergewöhnlichen kulinarischen Erlebnissen.Neben dem innovativen Design des Hotelkomplexes, ist das Herzstück des Hauses der einzigartige Acquapura Mountain SPA. Ein großzügiger Rooftop Pool mit Panorama-Liegefläche und direktem Blick auf den Kronplatz lädt dabei ebenso zu purer Entspannung ein, wie die finnische Außensauna und individuell abgestimmte Spa-Behandlungen nach der Philosophie der Bergelemente Gestein, Quellwasser, Höhensonne und Bergluft.Der kulinarische Fokus des neueröffneten Falkensteiner Hotels liegt auf regionalen Produkten mit aufregenden Einflüssen aus fernen Ländern. Das 7Summit Slow Food Konzept ist eine Symbiose aus der exquisiten Küche Südtirols mit Geschmackshighlights aus Regionen mit den höchstgelegenen Bergen – von Japan bis Peru. Wechselnde internationale Gastköche sorgen mit dem Team rund um Küchenchef Reinhard Daverda für geschmackliche Gipfelstürme.Von Bergfreunden für Bergfreunde: Der innovative Experience Concierge im Falkensteiner Hotel Kronplatz ermöglicht auch bergerfahrenen Südtiroler Gästen außergewöhnliche Erlebnisse und Outdoor-Abenteuer, die perfekt auf jeden individuell zugeschnitten sind. Zudem können sich Sportbegeisterte an der Indoor-Kletterwand auspowern. Wer es auch abseits der Berge sportlich mag, zieht seine Bahnen im 25m Sportpool oder nutzt eines der zahlreichen Fitness- und Bewegungsprogramme.Holt das Beste im Falkensteiner Hotel Kronplatz raus: kommt früher, genießt den Acquapura Mountain SPA und geht später - wir kümmern uns um alles andere!