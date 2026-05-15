Der Schlossgarten wird dabei zum Laufsteg für die Vielfalt der Südtiroler Trachten. Models der Südtiroler Bauernjugend aus allen sechs Bezirken präsentieren ihre festlichen Gewänder. Originale Trachten aus verschiedenen Dörfern, Tälern und Bezirken werden vorgestellt. So wird sichtbar, wie facettenreich die Trachtenlandschaft Südtirols ist.<BR \/>„Mit der Modenschau zeigen wir als Südtiroler Bauernjugend, dass wir unsere Tracht selbstbewusst und mit Stolz tragen“, erklärt Landesleiterin Viktoria Kössler.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1312320_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ziel der Veranstaltung ist es, die Schönheit und Bedeutung der heimischen Trachten hervorzuheben und besonders der jungen Generation näherzubringen. Trachten sind Ausdruck regionaler Identität, gelebter Geschichte und kultureller Verwurzelung. „Vor allem möchten wir junge Menschen ermutigen, die Tracht bei Festen und Prozessionen zu tragen, denn sie ist nach wie vor unser bestes Gewand“, so SBJ-Landesobmann Raffael Peer.<BR \/><BR \/>Im Rahmen des Projektes entsteht zudem eine digitale Trachtenplattform auf der Webseite der Südtiroler Bauernjugend, auf der die verschiedenen Trachten Südtirols künftig gesammelt und vorgestellt werden.<BR \/><BR \/>Die Teilnahme ist nach Anmeldung auf der Webseite <a href="https:\/\/www.sbj.it\/de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.sbj.it<\/a> möglich. Der Eintritt beträgt 15 Euro und beinhaltet einen Pulled-Pork-Burger. Bei Schlechtwetter wird rechtzeitig informiert.<BR \/>Die Südtiroler Bauernjugend dankt ihren Partnern: Abteilung deutsche Kultur\/Amt für Jugendarbeit, Raiffeisen Schlern-Rosengarten, Kellerei Tramin und Brauerei Forst.<BR \/><BR \/>-> <a href="https:\/\/forms.office.com\/Pages\/ResponsePage.aspx?id=joJGqmBb2EyTgTzJVO2RVvWEB8Ukdu5DotwQ5QDjE3hUMVY2MU9WMTZPWk1aQUNWMFNLNDBaQjg5QS4u" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier zur Anmeldung<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1312323_image" \/><\/div>