Unternehmertum & Dynamik: Why not study at the top?

Jährlich sammeln über tausend MCI Studierende wertvolle Erfahrungen im Ausland. - Foto: © MCI/Geisler

29 Bachelor- und Masterstudien in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie und Life Sciences vermitteln hochwertiges Know-how und bereiten die Studierenden auf verantwortungsvolle Aufgaben in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft vor.Durch die hohe Praxisnähe, Professionalität und Internationalität eröffnen sich MCI-Alumni hervorragende berufliche Perspektiven. Besonders beeindruckend: Der überwiegende Anteil der Studierenden schließt das Studium in Sollstudienzeit ab und verfügt meist bereits vor Studienabschluss über mehrere Jobangebote.Eine frühzeitige Bewerbung sichert den begehrten Studienplatz an der Unternehmerischen Hochschule® und schafft Planungssicherheit für die eigenen Karriereziele.Nutzen Sie die Gelegenheit, das Studien- und Weiterbildungsangebot der Unternehmerischen Hochschule® im Rahmen von virtuellen Infoveranstaltungen kennen zu lernen. Das MCI-Team berät zu Studieninhalten, Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren sowie Karrieremöglichkeiten.Die weltoffene und interkulturelle Studienatmosphäre an der Unternehmerischen Hochschule® erlaubt es allen MCI Studierenden ein weltweites Netzwerk aufzubauen. Stipendien für internationale Studierende, wie etwa das Ban Ki-Moon Scholarship, Global Scholarship oder Jean Claude Juncker Stipendium und Auslandssemester an über 300 Partneruniversitäten bieten vielfältige Perspektiven für weltweite Erfahrungen. Jährlich wiederkehrend wird das MCI als österreichische Hochschule mit dem höchsten Grad an Internationalität ausgezeichnet.Das MCI sticht nicht nur mit über 20 Double Degree Optionen aus der österreichischen Hochschullandschaft hervor: als Mitgründerin und aktiver Teil der Europäischen Universität ULYSSEUS hat die Unternehmerische Hochschule® eine neue Dimension zukunftsweisender Rahmenbedingungen geschaffen, hoch kompetente, unternehmerisch denkende und mehrsprachig agierende Bürger/innen der Zukunft auszubilden. Auslandsjahre, -semester oder -module, Praktika, Jobs, Summer & Winter Schools, internationale Abschlüsse sowie ein erfolgreicher Karriereeinstieg sind ein logisches Resultat.