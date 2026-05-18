Expertinnen und Experten des Südtiroler Sanitätsbetriebes werden ihr Fachwissen verständlich und praxisnah weitergeben und anschließend bei der Diskussion am runden Tisch Fragen des Publikums beantworten.<BR \/><BR \/>Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Vorsorge, die in der modernen Medizin eine immer bedeutendere Rolle spielt. Durch gezielte Screeningprogramme können Erkrankungen bereits in einem sehr frühen Stadium erkannt werden. Dies eröffnet bessere Behandlungsmöglichkeiten, erhöht die Heilungschancen und kann sogar verhindern, dass sich eine Krankheit überhaupt vollständig ausbildet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309911_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Untersuchungen und Screenings: Was ist notwendig?“, ein Informationsabend mit<BR \/><BR \/><b>Patrizia Corazza<\/b>, Koordinatorin der Betriebseinheit für epidemiologische Überwachung <BR \/>Dr. <b>Martin Karner<\/b>, Primar des Dienstes für Radiodiagnostik in Bruneck<BR \/>Dr.in <b>Dagmar Regele<\/b>, Primaria des Departements für Prävention.<BR \/><BR \/><b>Zeitraum:<\/b> Donnerstag, 21. Mai 2026<BR \/><b>Beginn:<\/b> 18:30<BR \/><b>Ende:<\/b> 20:30<BR \/><b>Ort:<\/b> Bruneck, NOBIS<BR \/><b>Preis:<\/b> Eintritt frei<BR \/><BR \/><b>Mehr Infos unter<\/b> <a href="https:\/\/www.sabes.it\/de\/forum-gesundheit-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.sabes.it\/de\/forum-gesundheit-suedtirol<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309914_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309917_image" \/><\/div>