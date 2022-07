Urig und echt: Das große Dorffest in Villnöß

Foto: © veranstalter

Lange nicht mehr ausgiebig sowie niveauvoll gefeiert und geflirtet? Du hast Lust, auch über die Grenzen hinaus, bekannte DJs und Musikgruppen zu erleben. Hast du Freude daran, am Samstagnachmittag ein Oldtimertreffen sowie am Sonntagnachmittag einen Festumzug zu erleben?Suchst du Spaß, an dem die gesamte Familie teilnehmen kann und bei dem für jede*n das Passende dabei ist? Gut essen? Besser essen? Bestens essen und trinken! Gut hören, besser hören: ganz egal, ob die Kleinsten ihr Bestes geben, wenn Jugendkapellen aufeinandertreffen oder, wenn nachts Formationen harten Kalibers die Bühnen rocken! Genießen mit allen Sinnen und dabei in die Luft gehen – mit dem Hubschrauber oder dem Paraglider.Mit Spannung auf die Verlosung der Lotterie warten! Viele attraktive Preise warten auf dich. Der Glücklichste darf sich über einen mehrtägigen Urlaub freuen. Kann es so etwas überhaupt geben: an drei Tagen, dargeboten von fünfzehn Dorfvereinen auf Plätzen, auf der Wiese, im Kuhstall und im Stadel – zentral im Villnösser St- Peter?Natürlich gibt es das alles und selbstverständlich noch viel mehr, das Ganze zudem live und in Farbe! Und genau ich und du sind dabei. Durch unser Dasein verleihen wir dem Villnösser Dorffest den Charakter, den wir seit Langem vermisst haben. Wir lassen uns ein, wir sind mittendrin, wir sind auf dem besten Weg, um am Fuße der weltberühmten Geislergruppe, drei Tage lang zu feiern und zu (er)leben.Es erwartet uns, mit Garantie, eine unvergessliche Atmosphäre, wir begegnen – wenn wir nur an die Eröffnung des Festes am Freitagabend denken -Prominenten aus dem gesellschaftlichen Leben; wir begegnen Menschen, wie dir und mir, die alle gemeinsam nur eines wollen: unbeschwert sein, Freude erleben, tanzen, (mit)singen und eben „Urig und echt“ bleiben. Unter diesem Motto nämlich steht das Villnösser Dorffest. Lassen wir uns verwöhnen, wir gönnen uns ein Wochenende, an das wir noch lange gerne zurückdenken!STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.