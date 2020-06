Urlaub zuhause in Südtirol

[email protected]

Mediterrane Weinlandlandschaften, mildes Klima, schroffe Felsen und glasklare Bergseen. Es gibt kaum einen anderen Ort auf der Welt, der so abwechslungsreich ist wie Südtirol. Jetzt entdecken Südtirolerinnen und Südtiroler ihre Heimat wieder.Wann haben Sie das letzte Mal die klaren Wildbäche in den Bergen Südtirols besucht? Oder eine Weinwanderung durch Rebhänge ihrer Heimat gemacht? Wann haben Sie zuletzt bei einem traditionellen Heubad die Zeit vergessen, sich eine wohltuende Wellness-Anwendung gegönnt oder die Vielfalt der Küche bewusst genossen?Wir laden Sie ein, Ihre Heimat neu zu erleben. Lernen Sie Südtirol als Urlaubsregion kennen und verbringen Sie abwechslungsreiche Tage, die sie nie vergessen werden.Südtirol zeigt sich im Sommer mediterran und alpin zugleich. Während Sie in den weiten Tälern von Wein, Zypressen und Palmen umgeben sind, zeigen sich die schroffen Bergzüge der Dolomiten besonders eindrucksvoll. Kein Wunder, dass sie zum UNESCO-Welterbe ernannt wurden. In acht Natur- und Nationalparks können Sie die reiche und schützenswerte Fauna und Flora der Bergwelt hautnah erleben. Sie kennen das spektakuläre Panorama, das Sie nun neu entdecken.Südtirol steht für absolute Genuss-Küche. Die perfekte Mischung aus deftiger Hausmannskost und einer Prise mediterraner Leichtigkeit, sorgen für den unverwechselbaren Geschmack der Bergregion. Obwohl Tradition und Regionalität großgeschrieben werden, finden immer wieder innovative Ideen Einzug in die Südtiroler Küche. Das gastronomische Angebot ist vielfältig und reicht von uriger Almhütte bis hin zu ausgezeichneter Sterneküche. Das macht Südtirol zu einem Ort für Feinschmecker und echte Genussmenschen, den man immer wieder neu erleben kann.Ob traditionelles Bad im Südtiroler Alpenheu, entspannende Wellnessbehandlung oder wohltuender Saunagang. In Südtirol finden Sie die besten Wellness- und Spa-Hotels Europas. Hier können Sie die Zeit vergessen und sich von Ihrem stressigen Alltag erholen.Buchen Sie noch heute Ihren perfekten Urlaub in einer der beliebtesten Urlaubsregion Europas – Ihrer Heimat Südtirol.

som