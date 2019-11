Ursprung Bauernhof

Das Motto der heurigen Agrialp dient als Leitfaden für das Begleitprogramm der Landwirtschaftsschau, schließlich steht die Direktvermarktung als diesjähriger Schwerpunkt im Zentrum der Aufmerksamkeit. Mit der Fachausstellung Agridirect hat der Direktvertrieb eine Plattform, die in Italien ihresgleichen sucht. Als eigener Ausstellungsbereich im Rahmen der Agrialp wird sie damit zum Forum für eine zunehmend wichtigere und interessantere Einkommensquelle für immer mehr heimische Bauern.





Mit mehr als 450 Ausstellern ist die alpenländische Landwirtschaftsschau wieder völlig ausgebucht. An den vier Messetagen präsentieren sie die neusten Maschinen und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft, Viehzucht, Obst- und Weinbau und Milchgewinnung.Nachhaltige Landwirtschaft steht vor der Herausforderung, zukünftig bei gleichen oder gar höheren Erträgen die natürlichen Ressourcen wie Boden, Wasser und biologische Vielfalt langfristig zu erhalten. Welche Innovationen, Produkte und Dienstleistungen es hierfür gibt, was bereits getan wird, was noch zu tun ist und warum Nachhaltigkeit eine Chance ist, darum geht besonders am Samstag, dem Tag der Nachhaltigkeit.Mitten im Messegeschehen präsentiert der Südtiroler Bauernbund auf der Aktionsbühne ein interessantes, unterhaltsames und informatives Veranstaltungsprogramm. An allen vier Messetagen finden dort Diskussionen, Präsentationen von Neuheiten, Schauevents und vieles mehr statt – am Samstag vor allem zum Thema Nachhaltigkeit. Am Wochenende finden u.a. Bastelshows für Kinder und Schaukochen mit den Südtiroler Bäuerinnen statt.Die traditionelle Tierschau in den Stallungen der nah gelegenen Viehvermarktungsanlagen mit ca. 200 Tiere der verschiedenen in Südtirol gehalten Nutztierarten und -rassen, findet dieses Jahr wieder am Wochenende, Samstag 9. und Sonntag 10. November statt. Auf die vielen Kinder warten spannende Tage, in denen sie die Jungtiere der verschiedenen Arten wie Ferkel, Lämmer, Kitze und Kälber kennenlernen können.Donnerstag, 7. bis Sonntag, 10. November, 8:30 bis 18:00 UhrEintritt: 9 Euro / online: 7 Euro / Senioren über 65 Jahre und Kinder von 7 bis 15 Jahre: 5 Euro.Besucherparkplatz auf dem Messedach: 1 €/30 Min.Wir empfehlen die Anfahrt mit dem Zug oder mit dem Stadtbus Linie 10A/B oder 18.Weitere Informationen unter: www.agrialp.com/de

som