Vahrn: Tag der offenen Tür an der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern

Die Fachschule Salern bietet eine dreijährige, rechtlich anerkannte Berufsqualifikation im Bereich der ökologischen Berglandwirtschaft an. Schwerpunkte sind der ökologische Landbau, die bäuerliche Milchverarbeitung und der Anbau von Gemüse und Sonderkulturen, die Produktverarbeitung und Direktvermarktung. Der von der Schule geführte Grünlandbetrieb „Bruggerhof“, das Glashaus und der Garten werden nach den Prinzipien des ökologischen Landbaus bewirtschaftet und sind bio-zertifiziert.





Zudem erhalten die Schülerinnen und Schüler in den Praxisfächern einen Einblick in die Landmaschinen-Mechanik sowie in die Holz- und Metallverarbeitung.

