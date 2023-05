VBB präsentieren: The Rocky Horror Show

Foto: © Luca Guadagnini - Lineematiche, Via dei Bottai 8, 39100 Bolzano (Italy) - IG: @luc

Das frisch verlobte Paar Brad und Janet bleiben auf der Fahrt zu ihrem ehemaligen Professor durch eine Reifenpanne im strömenden Regen stecken. Auf der Suche nach Schutz vor dem Unwetter erreichen die beiden zu Fuß das geheimnisvolle Schloss Frankenstein. Dort lebt Frank’N’Furter, ein extravaganter Transvestit, mit einer Gruppe verführerisch abgründiger Gestalten, allen voran der charismatische Hausdiener Riff-Raff. Gegen ihren Willen tauchen Janet und Brad immer tiefer in die wilde, exzentrische Welt der Schlossbewohner:innen ein. Der diabolische Wissenschaftler Frank’N’Furter ist gerade dabei, sich im Labor seinen Traummann zu erschaffen. Als der gezüchtete Rocky schließlich zum Leben erweckt wird, dient er nicht nur seinem Erschaffer zur sexuellen Unterhaltung, sondern verführt auch Janet in ungekannte Liebessphären. Doch bald schon nimmt die Geschichte eine blutige Wendung.Seit seiner Uraufführung in London 1973, wenige Jahre nach dem Stonewall-Aufstand in New York, gilt das Kultmusical „The Rocky Horror Show“ als Meilenstein in der LGBTQIA+ - Popkultur. Dont’ Dream It — Be It! - die Show ist ein facettenreiches Plädoyer für Diversität. Eine schillernde, schräge Komödie, eine große Party, die zum Mitmachen und Mittanzen einlädt. Bad, bizarre und bloody brilliant!6. Mai – 20 UhrWeitere Vorstellungstermine:10. Mai – 20 Uhr / mit Stückeinführung um 19.15 Uhr12. und 13. Mai – 20 Uhr14. Mai – 18 Uhr18., 19., 20. Mai – 20 Uhr13. Mai Bus ab Bruneck14. Mai Bus ab Mals20. Mai Bus ab SterzingSichern Sie sich jetzt ihre Tickets unter www.theater-bozen.it STOL ist bei der Premiere on Tour und zeigt die besten Bilder.