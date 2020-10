Verpassen sie kein einziges Wort mehr !

Schon leichte Hörminderungen beeinträchtigen die Kommunikation oder machen sie ganz unmöglich. Da viele Menschen leichte Hörminderungen anfangs kaum bemerken, vermuten sie ihre Schwierigkeiten beim Sprachverstehen in zu leiser Aussprache ihrer Gesprächspartner. Auch für Konzentrationsprobleme und die vorzeitige schnelle Ermüdung durch die übermäßige Höranstrengung finden sie keine konkreten Erklärungen.Hörminderungen treten fast immer schleichend auf. Dadurch gewöhnt man sich an das immer schlechtere Hören und geht von Zeit zu Zeit unbewusst zwischenmenschlichen Kommunikationen aus dem Weg. Gegen diese Beeinträchtigungen des Kommunikationsvermögens und der Lebensqualität hat die Hörakustik individuelle und wirkungsvolle Lösungen. Der erste Schritt sind regelmäßige Hörtests beim Akustiker, um bei Bedarf rechtzeitig etwas gegen einen Hörverlust zu unternehmen. Denn rechtzeitig erkannte Hörminderungen lassen sich individuell sehr effektiv mit kaum sichtbaren, modernen Hörgeräten ausgleichen.Neueste Technologien erlauben, alles im 360-Grad Winkel zu hören; so können Sprache und Ton aus jeder Richtung aufgenommen werden, ohne die Geräusche um einem herum zu verlieren. Die Hörgeräte erkennen automatisch die verschiedensten Umgebungen und passen die Einstellungen genauestens darauf an - wo auch immer man sich befindet, man erhält ein natürlicheres und reicheres Klangerlebnis. Durch die Verbindung mit Bluetooth fähigem Geräten verwandeln sich die neuesten Hörgeräte in Kopfhörer und Telefongespräche, Musik oder Ton können direkt übertragen werden.Bei Besser Hören können Sie verschiedenste Modelle der modernsten Technik einen Monat lang kostenlos Probetragen. Kommen Sie für einen kostenlosen Hörtest, eine Beratung oder eine Probe in einer unserer über 30 Servicestellen vorbei oder vereinbaren Sie einen Termin bei Ihnen zu Hause!Alle unsere Servicestellen finden Sie unter: www.besserhoeren.it. oder www.facebook.com/besserhoeren.it

som