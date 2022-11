Verpassen Sie nicht das Opening-Wochenende in Obereggen

Foto: © Obereggen LatemarAG

Daswurde von Skiresort.de, dem weltweit größten Testportal von Skigebieten, als. Es ist nicht das erste Mal, dass das Ski Center Latemar für seine Pistenpräparierung ausgezeichnet wird. Sowohl Skiresort.de als auch andere internationale Testportale haben das Skigebiet unterm Latemar in den vergangenen Jahren regelmäßig mit Lorbeeren bedacht. Die alljährlichen Auszeichnungen von Skiresort.de gelten als eine Art Branchen-Oscar und genießen sowohl bei den Skigebietsbetreibern selbst, als auch bei den kundigen Skifahrern, Snowboardern und Rodlern großes Vertrauen.Es gibt jede Menge Skispaß und ein außergewöhnliches Unterhaltungsprogramm im LOOX – The Alpine ClubNicht nur die Skipisten öffnen, sondern auch das LOOX in Obereggen öffnet wieder seine Tore mit DJ Rudy MC und DJ Schicky.Live Percussion Show von DJ Mac Maya und Max Castlunger im LOOX in Obereggen. Der DJ und Produzent Mac Maya aus Sarntal und der Südtiroler Percussionist Max Castlunger bringen das LOOX mit ihrem speziellen Live Project zum Beben - im wahrsten Sinne des Wortes. Elektronische Dance und House Music gemischt mit rhythmischer Percussion ergeben ein energiegeladenes Zusammenspiel, das mitreißt und bewegt. Im Anschluss feiern wir mit DJ Upward.