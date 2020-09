Verpasst Ihr Unternehmen den Online-Marketing-Zug?

In einem Bereich, der täglich Neuerungen mit sich bringt, ist es zugegebenermaßen schwierig, aber dafür umso essentieller, dass man auf dem aktuellen Stand bleibt. Dabei ist es auch für Marketingspezialisten nicht immer einfach, bei den wie Pilze aus dem Boden schießenden Begriffen nicht den Überblick zu verlieren: Paid Advertising, Community Management, Date Driven Marketing, usw. Dennoch ist es für ein Unternehmen in der heutigen Zeit nicht empfehlenswert, vor Veränderungen zurückzuschrecken und stattdessen bei altbewährten (aber veralteten) Marketingstrategien zu verweilen. Zu schnell kann es passieren, dass man den Anschluss zur Konkurrenz verliert.Einige Wirtschaftstreibende haben hingegen keine Angst vor Neuerungen und stürzen sich Hals über Kopf in die Welt des Online-Marketings. Dabei können sich leider sehr leicht Stolperfallen auftun, etwa wenn man den richtigen Ton in der Kommunikation verfehlt: zum Beispiel verlangen Businesskunden eine andere Kommunikationsstrategie als Privatkunden.Ein weiterer Fehler kann passieren, wenn man als Unternehmen halbherzig Kanäle in den sozialen Netzwerken anlegt, ohne dabei eine richtige Strategie zu verfolgen. Es ist besser, keinen Facebook-Account zu haben als einen, der nicht gepflegt wird und nicht aktiv kommuniziert.Wer Online-Marketing Daten sammelt, diese aber nicht analysiert und für Verbesserungen nutzt, der verschenkt wertvolles Potenzials. Wer besucht meine Webseite, wie lange dauern die Besuche, wohin gehen die Besucher – all diese Informationen gilt es durch zielgerichtete Beobachtung und Analyse bestmöglich zu nutzen. Hier kann ein Online-Marketing-Berater professionelle Hilfe leisten.Alles in allem ist es von immenser Wichtigkeit, sich aus dem großen Pool der Online-Marketing-Werkzeuge jene auszuwählen, die am geeignetsten für das eigene Business sind. Mit der Hilfe von erfahrenen Beratern oder spezialisierten Agenturen und Dienstleistern können solche Entscheidungen leichter getroffen und individuelle Strategien besser entwickelt werden. Eine gute Möglichkeit, auch Ihre Mitarbeiter auf den Zug aufspringen zu lassen, sind beispielsweise hausinterne Schulungen, sogenannte In-house-Trainings, zu den verschiedenen digitalen Marketinginstrumenten.

