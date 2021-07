Vertical Arena Sexten 24.07.2021 um 20.00 Uhr

In Europa und vielen anderen Teilen der Erde ist es das Selbstverständlichste der Welt, dass sich junge Frauen eng an eine Felswand schmiegen und mit kraftvollen und zugleich eleganten Bewegungen, Meter um Meter in der Vertikalen nach oben schrauben. Im Iran ticken die Uhren aber auch im 21. Jahrhundert noch anders. Frauensport und somit auch das Klettern ist in der patriarchalen Gesellschaft verpönt. Und wenn, dann dürfen ihn die Sportlerinnen in der islamischen Republik mit über 80 Millionen Einwohnern zum Teil nur streng verschleiert ausüben.Das Leben dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit steht im Mittelpunkt der 53-minütigen Dokumentation „Climbing Iran“ von Regisseurin Francesca Borghetti, die vor kurzem beim Filmfest Trento mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde. Dieses Portrait über Nasim Eshqi bildet auch das Herzstück der 5. Vertical Arena in Sexten am Samstag, 24. Juli und wird ab 20 Uhr ausgestrahlt. Im Anschluss steht die Protagonistin im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Thema „Pionierinnen am Berg“ Rede und Antwort.Die Vertical Arena wird heuer in englischer Sprache abgehalten (Film mit italienischen Untertiteln) und findet im Freien vor der Kletterhalle Sexten statt. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung hingegen ins Haus Sexten verlegt. Karten für das Fachforum zum Preis von 10 Euro können bis einschließlich Freitag, 23. Juli beim Tourismusverein Sexten (+39 0474 710310 oder [email protected] ) reserviert werden.

