Video - die Kommunikation von heute

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ein Video aber spricht Bände. So könnte man das zusammenfassen, was maramo mit Sitz im Andriancenter, direkt an der MeBo-Ausfahrt seinen Kunden bietet.Das Team bietet die Analyse der individuellen Unternehmensbedürfnisse in der digitalen Kommunikation, Beratung und Produktion eines Films. Kundenwünsche werden genau erfasst, kreativ und zielgruppenorientiert umgesetzt.Die Mitarbeiter der Firma maramo sind darauf spezialisiert, Animationsfilme zu erstellen und kreative Realvideos zu drehen. So werden ganz dem Zeitgeist entsprechend in geraffter und unterhaltsamer Form Abläufe, Produkte, Dienstleistungen und Menschen gezeigt, sowie Inhalte verständlich dargelegt. Professionelle Sprecher, sowie ein Sounddesign tragen zur Qualität bei.Interessant sind solche Videos selbstredend für Werbung und Marketing aller Art, aber auch für die interne Kommunikation eines Unternehmens, Mitarbeiterschulungen, die Vorstellung des Betriebs bei Messen oder Betriebsbesuchern.Komplexe Inhalte werden durch illustrierte Animationen für Jedermann leicht verständlich, Realvideos bieten Interessierten und Kunden Einblick in den Alltag Ihres Betriebs. Ebenso können sich Jobinteressierte eine Vorstellung davon machen, was sie erwartet.Die Videos werden so produziert, dass sie in jeden Verteilungskanal passen - Kino, Fernsehen, Internet, Außenwerbung, Mobiltelefon – aber auch in jede Geldtasche. Dazu trägt auch die neue Steuergutschrift der italienischen Regierung bei, welche für Werbemaßnahmen im laufenden Jahr beschlossen wurde.

