Der Festauftakt erfolgt am <b>Freitag um 19:00 Uhr<\/b> mit dem traditionellen <b>Fassanstich<\/b>, der das Wochenende offiziell eröffnet und für die richtige Stimmung sorgt. <BR \/><BR \/>Am <b>Samstagnachmittag<\/b> folgt ein besonderer Höhepunkt: die große Oldtimer-Rundfahrt unter dem humorvollen Motto <b>„Olt, roschtig & mindestens 2 Radler“<\/b>. Zahlreiche historische Fahrzeuge rollen durchs Tal und bieten ein Spektakel für Liebhaber und Neugierige.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1324137_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am <b>Sonntag um 14:00 Uhr<\/b> bildet der <b>Festumzug<\/b> ein weiteres Highlight. Unter dem Motto „<b>Typisch Villnöß<\/b>“ präsentieren sich alle teilnehmenden Vereine und zeigen, was das Dorf in seiner Vielfalt und Verwurzelung ausmacht.<BR \/><BR \/>Das Villnösser Dorffest bleibt ein Ort der Begegnung, an dem Tradition, Gastfreundschaft und Zusammenhalt spürbar werden. Die Organisatoren freuen sich auf ein stimmungsvolles Wochenende und viele Besucher, die dieses besondere Fest gemeinsam erleben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1324140_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1324143_image" \/><\/div>