Vinea Tirolensis 2022: „Generationen am Weinhof“ am 19. und 20. Oktober auf der Messe „Hotel“

Seit mehr als 20 Jahren sind die Freien Weinbauern Südtirols (FWS) als Vereinigung aktiv – und seit einigen Jahren steht in etlichen Mitgliedsbetrieben das Thema „Hofübergabe“ bzw. „Generationenwechsel“ am Tapet. Ein guter Grund, die „Generationen am Weinhof“ bei der diesjährigen Hauptverkostung ins Rampenlicht zu stellen. Bei der „Vinea Tirolensis 2022“ sind gleich mehrere Weinhöfe präsent, die den Generationswechsel vollzogen haben oder in der Übergabe stehen.Insgesamt 66 Freie Weinbauern aus allen Anbaugebieten sind am, zwischen 10 und 17 Uhr anwesend, um ihre Weine vorzustellen, sie zur Verkostung anzubieten und Interessierten Rede und Antwort zu stehen. Eine besondere Überraschung – und Premiere – ist in diesem Jahr ein Gastspiel der Nachbarn aus dem Süden: 15 Winzer der Vignaioli Trentino sind auf der Vinea Tirolensis 2022 mit ihren Weinen zu Gast.Am, öffnet die Weinbibliothek ihre Tore: eine Theke, an der rund 80 verschiedene Weine zur Verkostung stehen – jeweils eine Sorte verschiedener Mitgliedsbetriebe der FWS . Erfahrene Sommeliers und Weinexperten begleiten die Verkostung stehen dem interessierten Publikum mit Wissenswertem und Rat zur Seite. Nach dem Motto „Frag den Winzer/die Winzerin“ sind auch Weinbauern vor Ort.Die Vinea Tirolensis ist wichtiges Rahmenprogramm der Messe „Hotel“ am Bozner Messegelände. Sie ist dort im Gang A03 zu finden. Neben den Weinen steht auch eine Käseauswahl in Zusammenarbeit mit „Degust“ zur Verkostung.