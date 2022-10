Vinea Tirolensis 2022 im Zeichen der „Generationen“

Verkosten, entdecken, Neues lernen im Austausch mit Winzern: Dafür war die Vinea Tirolensis schon immer die hervorragende Gelegenheit. Das diesjährige Programm erstreckt sich über zwei Tage mit vielfältiger Weinauswahl sowie einer Weinbibliothek zum Vertiefen. Das Programm beginnt jeweils um 10 Uhr und endet um 17 Uhr.Am Mittwoch, 19. Oktober, stellen 66 der 106 Mitglieder der FWS ihre Weine vor – wie immer ein breites Spiegelbild der Leistungsfähigkeit der eigenständigen Südtiroler Winzer aus allen Anbaugebieten. Besonders im Fokus steht in diesem Jahr der Nachwuchs: In den vergangenen Jahren fand an zahlreichen Betrieben der Generationswechsel statt und viele junge Winzer gehen beherzt neue Wege. Eine besondere Überraschung – und Premiere – ist in diesem Jahr ein Gastspiel aus der Nachbarschaft: 15 Winzer der Vignaioli Trentino sind auf der Vinea Tirolensis 2022 mit ihren Weinen zu Gast.Am Donnerstag, 20. Oktober, öffnet die Weinbibliothek ihre Tore: eine Theke, an der rund 80 verschiedene Weine zur Verkostung stehen – jeweils eine Sorte verschiedener Winzer der FWS. Erfahrene Sommeliers und Weinexperten begleiten die Verkostung stehen dem Publikum mit Wissenswertem und Rat zur Seite. Nach dem Motto „Frag den Winzer/die Winzerin“ sind auch Weinbauern vor Ort.Die Vinea Tirolensis ist wichtiges Rahmenprogramm der Messe „Hotel“ am Bozner Messegelände. Sie ist dort im Gang A03 zu finden. Neben den Weinen steht auch eine Käseauswahl in Zusammenarbeit mit „Degust“ zur Verkostung.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.