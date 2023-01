Vinschger Tischler erobern Leipzig

Von links nach rechts: Dipl.-Ing. Gerwin Stein, Josef Moser - Foto: © Josef Moser

Von links nach rechts: Dipl.-Ing. Gerwin Stein, Thomas Zischg - Foto: © Thomas Zischg

Projektarbeit von Josef Moser „der Restaurierung Burgtor aus der Spätgotik auf der Churburg in Schluderns“ - Foto: © Josef Moser

Zwei Vinschger Tischlermeister, Josef Moser aus Laas und Thomas Zischg aus Prad, erhielten auf der Denkmalmesse in Leipzig am 24.11.2022 das Diplom für Restaurator im Handwerk. Die bedeute Auszeichnung wurde ihnen von Dipl.-Ing. Gerwin Stein, Leiter der Beratungsstelle für Handwerk und Denkmalpflege aus der Propstei Johannesberg Fulda überreicht.Josef Moser hat bereits im Jahre 2011 eine Ausbildung in der Propstei Johannesberg in Fulda als zertifizierter Fensterrestaurator als erster Südtiroler Tischler erfolgreich absolviert.Thomas Zischg hat sich auch im Vergolden und Maserieren von alten Möbeln über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Das Maserieren ist eine alte Maltechnik, bei der die Struktur von Holz täuschend echt nachgeahmt wird und die nur sehr wenige beherrschen.Auch im Jahr 2022 wurden an der Propstei Johannesberg das qualifizierte Weiterbildungsangebot für die Gewerke Maler, Tischler, Zimmerer und Maurer, Handwerker mit Meisterbrief, zum geprüften Restaurator im Handwerk (RIH) durchgeführt. In der handwerklichen Restaurierung ist der RIH die höchste erreichbare Qualifikationsstufe.Im fachspezifischen Teil müssen sich die „Meister“-Schüler unter anderem mit folgenden Themenschwerpunkten auseinandersetzen: historische Materialien, historische Handwerks-, Konstruktion- und Restaurierungstechniken. Möbel- und Bauteilrestaurierung (Fenster, Türen, Treppen und Einrichtung).Damit die Tischler-Meister ihre Zertifizierung als Restaurator im Handwerk erhalten, müssen sie in der Abschlussprüfung eine minutiöse Projektarbeit über eine spezifische Möbel- oder Bauteilrestaurierung vorlegen und die Vorgehensweise begründen und verteidigen.Josef Moser hat dies mit „der Restaurierung des Burgtores aus der Spätgotik auf der Churburg in Schluderns“ überzeugend getan.Thomas Zischg hingegen konnte mit der akribischen Bearbeitung eines historischen Schrankes überzeugen.Thomas Zischg wird sich in Zukunft weiterhin mit der Restaurierung von Möbeln und Inneneirichtung befassen. Für Josef Moser und sein Team liegt der Schwerpunkt, nach wie vor auf der Rennovierung bzw Restaurierung von Fenster und Türen.