Volkslauf Cortina-Toblach am Wochenende

Aufgrund schlechter Witterungsbedingungen musste die Originalstrecke abge√§ndert werden.Somit werden der Start und das Ziel nun in Toblach liegen und nicht mehr in Cortina. Die pr√§parierten Strecken erstrecken sich √ľber 42 km im klassischen und 37 km im Skating-Stil.Toblach hat es trotz des schwierigen Winters geschafft, die gesamte Strecke bestens vorzubereiten. Die Teilnehmer d√ľrfen sich auf beeindruckende Ausblicke vom H√∂hlensteintal auf die 3 Zinnen, Cristallo und Cristallino im UNESCO-Weltnaturerbe freuen. Dies macht den Volkslauf Toblach Cortina zu einem einzigartigen Erlebnis.Mit Teilnehmern aus 25 L√§ndern und fast 2.000 Einschreibungen bleibt der Volkslauf ein international beliebtes Event.Die Streckenpr√§paration und Organisation wurden durch die Unterst√ľtzung von 100en freiwilligen Helfern und wertvollen Sponsoren wie S√ľdtirol und ITAS gew√§hrleistet, die das Event seit 47 Jahren unterst√ľtzen.Toblach, als das Mekka des Langlaufsports in Italien, blickt gespannt auf zwei Tage aufregender Wettk√§mpfe und freut sich √ľber die erfolgreiche Durchf√ľhrung des traditionsreichen Volkslaufs.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.