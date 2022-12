Voltaworks – der neue Coworking-Space in Bozen Süd

Schnelles Internet:

Meetingräume:

24/7 barrierefreier Zugang:

Kaffeeflat:

Klimaneutraler Arbeitsplatz:

Bei voltaworks erwarten dich tolle Benefits. - Foto: © Matteo Groppo | First Avenue

In direkter Nachbarschaft des NOI Techparks und 10 Fußminuten von der Messe Bozen findest du deinen zukünftigen Schreibtisch in einem nagelneuen Büro. Spezielle Lampen, die das Tageslicht simulieren und ausreichend Schallwände sind nur zwei von vielen technischen Lösungen, die eine angenehme Atmosphäre schaffen. Bei voltaworks erwarten dich aber noch viele weitere Benefits.Ohne schnelles Internet läuft heute nichts mehr. Dich erwartet schnelles Internet – ideal für Arbeitsaufträge und virtuelle Meetings.Meeting, Call oder Konferenz? Kein Problem, du kannst unsere Räume jederzeit nutzen! Dich erwarten modernen Screens für Videocalls. Zudem bieten wir schallgedämmte Telefonkabinen für deine Anrufe.Du arbeitest zu unterschiedlichen Tageszeiten? Ob früh am Morgen oder spät am Abend – bei uns ist alles möglich! Mit der Keycard hast du rund um die Uhr Zugang zu deinem Arbeitsplatz.Um motiviert arbeiten zu können, ist guter Kaffee unumgänglich! Wir holen unsere Bohnen von einem Südtiroler Röster. Alle Kaffeegetränke und Tee sind in der Mitgliedschaft inklusive.Wir erheben jährlich den CO2-Ausstoß unseres Büros und definieren im Anschluss nicht nur Maßnahmen, um diesen zu senken, sondern gleichen ihn auch durch klimafreundliche Projekte wieder aus. Das lassen wir durch Climate Partner zertifizieren. Auch für deinen Arbeitsplatz.Wir möchten den Austausch zwischen kreativen Menschen fördern. Denn: Wo kreative Menschen Zeit verbringen und Austausch stattfindet, entstehen Innovationen.Zudem wissen wir, dass hybrides Arbeiten die Zukunft ist. Gemeinsam möchten wir Arbeitsformen der Zukunft entwerfen!PS: Du organisierst für dein Team oder deine Kunden einen Workshop und bist noch auf der Suche nach der passenden Location: Auch ohne Mitgliedschaft kannst du unseren Konferenzraum samt Beamer, Flipchart und Whiteboards mieten.Am besten du lernst unsere Räume bei einer persönlichen Tour und einem Kaffee kurz kennen. Wir freuen uns auf dich!