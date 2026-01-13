Entdecken Sie die ursprüngliche Schönheit der Region bei einer Wanderung entlang des Acheron-Flusses oder besuchen Sie die Ausgrabungen von Nikopolis und tauchen Sie in die faszinierende Geschichte der Antike ein.<BR \/><BR \/>Auch Wassersportfans kommen voll auf ihre Kosten: Kajakfahren auf dem Acheron, Kitesurfen an Kanali oder Bootsausflüge zu Lefkada und Paxos bieten Abenteuer pur. Kulinarisch überzeugt Preveza mit frischem Fisch, Meeresfrüchten und regionalen Spezialitäten – ideal in einer Taverne am Wasser.<BR \/><BR \/><b>Die schönsten Strände rund um Preveza:<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>Monolithi Beach<\/b>: langer Sandstrand, flaches Wasser, perfekt zum Entspannen.<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>Alonaki Beach<\/b>: ruhige Bucht, türkisfarbenes Wasser, ideal für Freunde oder Familien.<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>Kanali Beach<\/b>: direkt bei Preveza, Wassersportmöglichkeiten und Tavernen am Meer.<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>Ammoudia Beach<\/b>: Naturstrand, weniger touristisch, familienfreundlich.<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>Parga & Valtos Beach<\/b>: ca. 35 km entfernt, malerische Buchten und kristallklares Wasser.<BR \/><BR \/><b>Das Beste: Natur, Strand und Stadtleben<\/b><BR \/>Tagsüber Sonne tanken, abends den Sonnenuntergang an der Hafenpromenade genießen – Preveza verbindet Entspannung, Abenteuer und gemeinsames Genießen.<BR \/><b><BR \/>Direktflüge ab Bozen ab 143 € - Kinder fliegen zum halben Preis<\/b><BR \/>Mit SkyAlps beginnt der Urlaub bereits an Bord: Komfort, Bordservice und entspannte Atmosphäre sind inklusive.<BR \/><BR \/><b>Tolle Pakete bei SkyAlps Travel<\/b><BR \/>Flug, Hotel und Transfer einfach aus einer Hand buchen. Jetzt planen, abheben und Griechenland von seiner schönsten Seite erleben. Preveza wartet auf Sie!<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1260522_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1260525_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1260528_image" \/><\/div>