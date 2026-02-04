<b>Die schönsten Plätze Apuliens<\/b><BR \/>Apulien begeistert mit kilometerlangen Sandstränden, versteckten Buchten und einer Küche, die zu den besten Italiens zählt. Dank kurzer Distanzen erreichen Sie Strände, historische Orte und kulinarische Highlights schnell und flexibel – ideal für entspannte und genussvolle Urlaubstage.<BR \/><BR \/>• <b>Torre Guaceto<\/b>: Naturgeschützter Strand mit feinem Sand und türkisblauem Wasser – perfekt für Ruhesuchende und Naturliebhaber.<BR \/>• <b>Punta Prosciutto & Porto Cesareo<\/b>: Flach abfallende, karibisch anmutende Strände – ideal für lange Badetage mit der ganzen Familie und entspanntes Sonnen.<BR \/>• <b>Ostuni & Alberobello<\/b>: Die „weiße Stadt“ und die berühmten Trulli-Dörfer – charmant, fotogen und voller apulischem Flair.<BR \/><BR \/>Kulinarisch ist Apulien ein echtes Paradies: Frische Orecchiette, Burrata aus Andria, fangfrischer Fisch, Olivenöl direkt vom Bauern und regionale Weine machen jede Mahlzeit zum Erlebnis. Ob rustikale Trattoria, Strandrestaurant oder stilvolles Masseria-Dinner – hier genießt man Italien mit allen Sinnen.<BR \/><BR \/><b>Direktflüge ab 122 €<\/b><BR \/>Mit SkyAlps reisen Sie entspannt und komfortabel nach Brindisi. Kurze Flugzeit, hochwertiger Bordservice und flexible Reisetage, jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag, ermöglichen es, Ihren Aufenthalt individuell zu planen – ob Kurztrip oder ausgedehnter Strandurlaub.<BR \/><BR \/>Tolle Pakete bei <a href="https:\/\/www.skyalpstravel.com\/de?utm_source=stol.it.advertorial_travel&utm_medium=stol.it.advertorial_travel&utm_campaign=stol.it.advertorial_travel_summer2026&utm_id=Stol.it+Advertorials" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">SkyAlps Travel <\/a><BR \/>Flug, Hotel und Transfer lassen sich bequem aus einer Hand buchen. Jetzt online oder direkt im Büro am Flughafen Bozen planen!<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.skyalps.com\/de\/?utm_source=stol.it.advertorial&utm_medium=stol.it.advertorial&utm_campaign=stol.it.advertorial_summer2026&utm_id=Stol.it+Advertorials" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jetzt buchen auf skyalps.com <\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264017_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264020_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264023_image" \/><\/div>