Von einem, der auszog die Welt zu erforschen und zu verstehen …

„Was wir erzählen wollen“, so die Regisseure Alexander Kratzer und Chris Mair „ist von einer kleinen Dorfgemeinschaft, von den wunderbaren Kleinigkeiten, die darin passieren, von den Bewohnern, die alles besser zu wissen glauben, über die große weite Welt in ihrem Minimundus-Kosmos“.Ein pralles Bilderbuch an Miniaturen und Details. Ein sprachliches Kunstwerk und vielstimmiges musikalisches Feuerwerk. Ein opulentes Kostümfest. Ein wahres Abenteuer in 21 Bildern.Silke Dörneres Libretto zu BLASMUSIKPOP folgt dem gleichnamigen Bestsellerroman von Vea Kaiser; der vielseitige Komponist Thomas Doss hat die unzähligen Erzählstränge und schrägen Dialoge in eine Oper gegossen und den Figuren die Melodien „auf den Leib geschrieben“. Mal Jazz, mal Pop, mal Volksmusik - die Tonsprache spricht Bände, verknüpft sie doch das Leben dreier Generationen in einem abgeschiedenen Bergdorf, Liebesgeschichten, Geschichten von Freundschaften, Wissenschaft und Fußball musikalisch miteinander.„Als Schauspieler:innen auf der Bühne standen wir noch nie …“, sagt die Bürgerkapelle Gries.Eigentlich hätte es der große Tusch zum 200-Jahr-Jubiläum der Bürgerkapelle Gries in der vergangenen VBB-Theatersaison werden sollen. Dann kam Corona. Nun kann die Uraufführung endlich stattfinden. Und die Bürgerkapelle Gries kann im doppelten Sinne des Wortes endlich spielen! Als Kapelle und erstmals auch als Darsteller:innen. Ein Rollenwechsel der den Mitgliedern der Bürgerkapelle als „Laien“ nicht nur viel Engagement in ihrer Freizeit sondern auch in Sachen Einfühlungsvermögen in einen professionellen Theaterbetrieb abverlangt.Tatkräftig unterstützt wird das Ensemble von Choreografin Sarah Merler und bekannten Sänger:innen wie u.a. der Boznerin Sabina Willeit und Erwin Belakowitsch.Das Stück feiert am 1. Jänner 2022 Premiere.TICKETS:T +39 0471 065 330www.theater-bozen.itSTOL ist bei der Premiere on Tour und zeigt die besten Bilder.

