<b>Für viele Südtiroler liegt genau das näher, als man denkt.<\/b> Gut angebunden und angenehm zu erreichen, führen die Wege Richtung Süden schnell ans Ziel – an die <b>Küsten Italiens und Kroatiens.<\/b><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310196_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>In Kroatien<\/b> zieht sich das <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/resortpuntaskala&utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2605-xxdeit-summer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Falkensteiner Resort Punta Skala<\/a> entlang von 1,4 Kilometern Küstenlinie mit zwei privaten Buchten – viel Platz für entspannte Tage am Wasser. Im <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/hotel-spa-jesolo&utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2605-xxdeit-summer?utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2605-xxdeit-summer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo<\/a> beginnt der <b>Sandstrand direkt vor der Tür<\/b>, begleitet von <b>italienischer Leichtigkeit und besonderen kulinarischen Erlebnissen<\/b> wie der PURO Wine Collection oder der wöchentlichen PURO La Spaghettata, bei der Genuss und Gespräche ganz von selbst zusammenfinden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310199_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Auf Sardinien<\/b> liegt das <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/resort-capo-boi&utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2605-xxdeit-summer?utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2605-xxdeit-summer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Falkensteiner Resort Capo Boi<\/a> eingebettet im Meeresschutzgebiet Capo Carbonara: ein <b>privater Strand, türkisfarbenes Wasser und mediterrane Natur<\/b>, nach Mirto und Macchia duftend. Im <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/club-funimation-garden-calabria&utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2605-xxdeit-summer?utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2605-xxdeit-summer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria<\/a> wiederum dreht sich alles um gemeinsame Zeit – mit großem <b>Privatstrand, schattigem Pinienwald<\/b> und einem Resort, das Familien viel Raum für Erlebnisse bietet. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310202_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit dem <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/resort-lake-garda&utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2605-xxdeit-summer?utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2605-xxdeit-summer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Falkensteiner Resort Lake Garda<\/a><b>eröffnet in diesem Sommer in Salò<\/b> ein Hotel, das die Region auf zeitgemäße Weise interpretiert. Nur wenige Gehminuten vom Wasser entfernt ist das Resort der Inbegriff von <b>la vita bella – italienische Lebensart mit einem entspannten Verständnis von Luxus<\/b>. Spaziergänge entlang der Promenade, kleine Badeplätze am See und ein Aperitivo am Lungolago gehören hier ganz selbstverständlich zum Tagesablauf.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310205_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Egal ob Kroatien oder Italien: Manchmal reicht schon ein Blick aufs Wasser – und man weiß, hier bin ich richtig. <b>Welcome Home.<\/b><BR \/><BR \/><b>Vorfreude auf den Sommer mit -15% Preisvorteil<\/b><BR \/><BR \/>Mit dem <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/sommerurlaub&utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2605-xxdeit-summer?utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2605-xxdeit-summer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Prebook & Save Angebot<\/a> sichern Sie sich bis zu -15 % Rabatt auf Ihren Aufenthalt und planen Ihre Auszeit am Meer oder See ganz entspannt im Voraus.<BR \/><BR \/><BR \/>>> <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/sommerurlaub&utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2605-xxdeit-summer?utm_source=stol&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2605-xxdeit-summer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jetzt Sommerurlaub buchen<\/a>