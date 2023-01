Von Toblach nach Cortina

Mit Spannung werden die beiden Rennen der 46. Auflage erwartet. Sowohl das Rennen in der klassischen Technik am 4. Februar, als auch das Rennen im freien Stil am 5. Februar, führen über eine Distanz von 42 km über die alte Eisenbahnstrecke nach Cortina d’Ampezzo.Neu ist bei der heurigen Ausgabe der Start am Drei Zinnen blick – Landro, im Herzen des Höhlensteintals. Zuerst wird in Richtung Toblach gelaufen, bis zum Toblacher See, wo die Alpenhörner die Athleten erwarten. Dann geht es wieder zurück Richtung Drei Zinnen Blick bis nach Cimabanche. Ziel ist im Zentrum von Cortina d’Ampezzo. Eine Streckenführung für alle, für Profisportler, aber auch für Amateure.Das Preisgeld für die 46. Auflage beträgt 10.000 €, die ersten fünf jedes Rennens, wobei die Preisgelder der der Frauen und Männer gleich sind.Es gibt auch eine Kombiwertung, für all jene, die beide Renntage bestreiten.Die Strecke ist schneebedeckt, die Organisation schreitet zügig voran und die Zahl der angemeldeten Teilnehmer beläuft sich auf rund 1.800 aus 23. Nationen.Unter den zahlreichen Anmeldungen stechen die Namen zweier Top-Athleten hervor: Petter Northug und Justyna Kowalczyk werden am Sonntag, den 5. Februar, im Skating-Rennen antreten. Die Online-Anmeldung wird am 31. Januar oder bei Erreichen der geplanten Höchstzahl von 2000 Teilnehmern geschlossen. Anmeldungen vor Ort sind vor Erreichen dieser Obergrenze noch möglich.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.