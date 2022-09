Vorhang auf! – im Landesmuseum Schloss Tirol

Die Ausstellung bietet anhand der Fülle an Objekten, die von Kostümen und Requisiten über Bühnenmodellen und Regiebüchern bis hin zu Filmdokumenten reichen, die Möglichkeit, in die faszinierende Welt des Theaters einzutauchen. Der Ausstellungsraum verwandelt sich dabei selbst in eine Bühne. Der Erzählbogen spannt sich vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart und reicht von den geistlich geprägten Mysterienspielen über die profanen Stücke der frühen Neuzeit bis zu den aktuellen Produktionen. Der kulturhistorische Anspruch setzt auf zahlreiches Anschauungsmaterial, welches vielfach erstmals gezeigt wird. Eine Ausstellung zur Theatergeschichte des Landes hat es bislang noch nicht gegeben, insofern kommt dem Projekt eine Vorreiterrolle zu.Passend dazu hat das Vermittlungsteam von Schloss Tirol ein Format für Schulklassen ausgearbeitet mit dem spannenden Titel „Shit happens!“ Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe begeben sich dabei auf eine Schnitzeljagd durch die Ausstellungsräume, bei der es gilt einige Objekte zu finden. Anschließend werden die Jugendlichen auf der Grundlage eines Ausstellungstückes selbst ein kurzes aber unterhaltsames Theaterstück inszenieren. Der Protagonist des Stückes wird vom Pech verfolgt und ihm bleibt nach all dem Unglück nur zu sagen: „Shit happens!“Die Ausstellung im Bergfried hingegen ist dem Grödner Künstler Wilhelm Senoner gewidmet. Aufgewachsen ist Senoner in einer Bildhauerwerkstatt traditioneller Prägung. Hier wurde der Wert auf stilreine und qualitative Wiederholung historischer Modelle gelegt. Erst nach und nach entband er sich diesem Formzwang und fand zu seinen eigenen Figuren. Senoners Blick gilt menschlichen Eigenschaften und Charakteren. Im Laufe der Zeit legt er immer mehr Wert auf Lesbarkeit. Damit gewinnt seine Plastik an malerischen Qualitäten. Die Auswahl der gezeigten Objekte auf der letzten Ebene des Bergfrieds und im Innenhof stammt von Senoner selbst.Um auch den jüngeren Besucherinnen und Besuchern Schloss Tirol näher zu bringen, gibt es für alle Schulstufen altersgerechte Vermittlungsformate durch die Dauerausstellung, die von „Mäuselöcher“ für Grundschulen über „Minima Personalia“ für Mittelschulen bis hin zu „Achtung Hochspannung. Südtirol im 20. Jh.“ für Oberschulen reichen, um nur einige zu nennen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0473 861540 oder [email protected] Weitere Informationen zu den Ausstellungen und zu den angebotenen Vermittlungsformaten finden Sie unter www.schlosstirol.it