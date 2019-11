Vorweihnachtliche Stimmung und Tradition

In Kaltern findet „’s Kalterer Christkindl“ statt. St. Pauls startet immer mit einer Krippenausstellung in den Advent.

In St. Michael/Eppan findet die „LichterWeihnacht“ statt. Das Dorf Neumarkt verwandelt sich in der Vorweihnachtszeit zum „Dorf der Kekse“. Brauchtum und eine ruhige Weihnachtszeit stehen beim „Bergadvent“ in Truden im Vordergrund.



