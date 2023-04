Vote for the best: Südtirols innovativste Startups warten auf eure Stimme

In einer Gemeinschaftsaktion mit dem NOI Techpark Südtirol stellen wir dafür eine Auswahl an besonders talentierten Unternehmen mit überzeugenden Geschäftskonzepten vor. Die Aktion findet zur Förderung neuer Ideen und Konzepte zum ersten Mal statt und wir laden alle Wirtschaftsinteressierten herzlich ein, an dem Voting teilzunehmen. Mit eurer Stimme leistet ihr auch einen wichtigen Beitrag, um die Zukunft der Wirtschaft unseres Landes mit jungen, frischen und mutigen Ideen zu unterstützen. Ihr könnt täglich bis einschließlich 26. April für euer favorisiertes Startup abstimmen.Durch das Voting möchten wir auch ein neues Format bieten, um mutigen, unkonventionellen und innovativen Businessmodellen die entsprechende Vorstellungsmöglichkeit zu geben und die Arbeit der Startups einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Jungunternehmer repräsentieren das Potenzial und die Zukunft der Wirtschaft in Südtirol und verdienen unsere Wertschätzung und Unterstützung. Hier die Liste der teilnehmenden Startups: Solos Aquaponik, SHER, REVEON Motorcycles, Car X, Garum Project, CAEmate, BioLogik Systems, Alpmine, Aiaqua, FlyingBasket, Trucksreenia, Rentmas GmbH, Ff Cosmetics Srl Hormoon, Kibun.io, Whispers.Und wenn ihr selbst noch auf der Suche nach dem perfekten Workspace für euer Startup seid, egal ob ihr alleine durchstartet oder ein Team mitbringt – wir bieten den idealen Arbeitsplatz >> voltaworks!