Wähle den besten Punsch der Bozner Altstadt!

Die Temperaturen sinken, wohlige Adventsstimmung macht sich breit, und man sitzt gerne im Lokal bei einem schmackhaften Heißgetränk. Eine Tasse selbstgemachter Punsch darf da im Sortiment nicht fehlen. Er wärmt, duftet und versüßt uns die kalte Jahreszeit. Ob aus Früchtetee oder Säften, als Apfel-, Kinder oder Weihnachtspunsch, mit oder ohne Schuss: Ein Punsch ist eine köstliche Kombination aus verschiedenen Zutaten und wird in verschiedensten Variationen serviert. Im Rahmen des ersten großen Punsch-Votings hast du die Möglichkeit, deine Stimme für den besten hausgemachten Punsch in der Bozner Altstadt abzugeben. Die Teilnahme ist kinderleicht – und ganz nebenbei kannst du einen von 12 Gutscheinen für ein Frühstück, einen Brunch oder Business Lunch in einem der teilnehmenden Betriebe gewinnen.Und so funktioniert’s: Auf unserer Gewinnspielseite www.restaurants.st/punsch und in der Dolomiten/ Zett App findest du die zur Wahl stehenden Restaurants und Bars. Einfach auf „Abstimmen“ klicken, anmelden und schon bekommt dein Lieblingslokal deine Stimme! Um die Gewinnchancen zu erhöhen, kannst du während der gesamten Gewinnspiel-Laufzeit bis zum 20. Dezember sogar täglich für deinen Favoriten abstimmen. Mehr Stimmen erhöhen die Gewinnchancen, und mit ein bisschen Glück ist der Gewinn zum Greifen nahe. Wir wünschen dir viel Erfolg und freuen uns auf ein spannendes Gewinnspiel.Alle Details und die Teilnahmebedingungen findest du auf www.restaurants.st/punsch