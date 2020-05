Wärme in ihrer schönsten Form

[email protected]

Professionalität ist bei der Firma Ofenbau Oberhollenzer oberstes Prinzip. In liebevoller Maßarbeit schaffen die Ofenbau-Experten einzigartige Unikate, Ihren Ofen, den neuen Mittelpunkt Ihres Lebensraums. Dabei vereint das Unternehmen eine fundierte technische Ausbildung seiner Mitarbeiter mit jahrzehntelanger Erfahrung. Dies ist für die Kunden Garantie für größte Sorgfalt und hohen Anspruch an Qualität – und zwar für Privatkunden wie etwa auch Hotelbetriebe gleichermaßen. Zudem zählen vor allem die Bereiche Service und Reparatur von alten bzw. bestehenden Öfen bzw. Herden zu den Fachgebieten des Unternehmens Ofenbau Oberhollenzer.Ob verputzt oder verkachelt, traditionell oder modern: Auf höchstem Qualitäts- und Sicherheitsniveau baut die Firma Oberhollenzer offene Kamine oder Kachelöfen, die solides Ofenbauhandwerk mit Ihren persönlichenVorstellungenvereinen. Besuchen Sie doch mal unseren Schauraum, Sie werden Feuer und Flamme sein!Planung und Beratung von Feuerstellen aller Art, Bau von Öfen, Herden, Backöfen, Backhäusern und Aussengrills, Pizzaöfen, Ganzhausheizungen, Kaminsanierungen und Kaminbau, Verkauf und Lieferung von sämtlichen, Zubehör für ihre Feuerstelle, Reparatur, Reinigung, Service und Sanierung bestehender Öfen und Küchenherden, Anschluss von Kaminöfen.Wierenweg 22,Mühlen in TaufersTel. 0474/678304 Mobil 335/242086

