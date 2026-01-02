<b>Warum Südtiroler Kräuter?<\/b><BR \/><BR \/>Südtirol bietet ideale Bedingungen, damit Kräuter ihr volles Aroma entfalten können:<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>300 Sonnentage im Jahr<\/b> lassen sie intensiv duften und schmecken.<BR \/>•<\/TD><TD><b>Reine Bergluft<\/b> – angebaut auf mindestens 500 Metern Höhe, fernab von Städten und Straßen.<BR \/>•<\/TD><TD><b>Der perfekte Erntezeitpunkt<\/b>, auch „balsamischer Zeitpunkt“ genannt, wenn die Kräuter die meisten Wirkstoffe und ätherischen Öle enthalten.<BR \/>•<\/TD><TD><b>Ohne Zusatzstoffe<\/b> – die Kräuter werden nachhaltig und natürlich angebaut.<BR \/><BR \/>Nur Pflanzen aus biologischem oder integriertem Anbau dürfen das Qualitätszeichen Südtirol tragen. Die Einhaltung dieser und weiterer strenger Vorgaben wird regelmäßig von einer unabhängigen Kontrollstelle überprüft.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250073_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b><BR \/>Tradition trifft Moderne<\/b><BR \/><BR \/>Die Südtiroler Kräuterkultur hat eine lange Geschichte. Was früher zum Eigenbedarf gesammelt wurde, wird heute auf rund 40 Hektar professionell angebaut. Zehn Betriebe widmen sich mit Leidenschaft dem Anbau und der Verarbeitung der Kräuter. Nach der Ernte werden sie schonend getrocknet und in Aromaschutzverpackungen abgefüllt, damit Duft und Geschmack bis zur letzten Prise erhalten bleiben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250076_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b><BR \/>Vielfalt aus den Bergen<\/b><BR \/><BR \/>Südtiroler Kräuter wie Brotklee, Estragon, Bohnenkraut oder Rosmarin bringen Abwechslung in deine Gerichte. Brotklee ist ein typisches Gewürz für Vinschger Paarl oder Schüttelbrot, während Estragon Essig und Senf verfeinert. Bohnenkraut ersetzt Pfeffer, und Rosmarin harmoniert nicht nur mit Fleisch und Kartoffeln, sondern auch überraschend gut mit Äpfeln.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250079_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Ein Stück Südtirol in deiner Küche<\/b><BR \/><BR \/>Südtiroler Kräuter stehen für Natürlichkeit und die Verbundenheit zur Region. Ob als Tee, Gewürz oder zur Verfeinerung deiner Speisen – sie bringen das Beste aus den Bergen in deine Küche.<BR \/><BR \/>Mehr Infos auf: <a href="https:\/\/www.qualitaetsuedtirol.com\/de\/produkte\/kraeuter-gewuerze.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">https:\/\/qualitaetsuedtirol.com\/kraeuter<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250193_image" \/><\/div>