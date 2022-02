Wandel im Quellenhof

Bei der Neugestaltung eines der Gästehäuser verwendete das auf touristische Projekte spezialisierte Planstudio Pederiva die Aluminiumschindel von PREFA für die Gestaltung einer komplexen Fassade.St. Martin im Passeiertal liegt im Naturpark Texelgruppe nördlich von Meran und zählt zu den beliebtesten Urlaubsorten Südtirols. Hier ist auch der Lebensmittelpunkt der Hoteliers Heinrich und Meggy Dorfer, die das Resort bereits in dritter Generation führen und es stetig weiterentwickeln. Dabei vertrauen sie den innovativen Ideen sowie der zeitgemäßen Architektursprache von Planstudio Pederiva. Der in den 70er Jahren im Stil eines Alpenhotels und mit großem Satteldach errichtete Forellenhof war in die Jahre gekommen und sollte sowohl funktionell als auch architektonisch für die Zukunft adaptiert werden.Familie Dorfer wünschte sich für das neue „ Guesthouse F “, wie sie es nun nennen, zusätzlich zu den modernisierten Zimmern ein Rooftop-Spa mit Poolanlage sowie ein luxuriöses Infinity-Chalet. „Um die notwendigen Flächen zu schaffen, haben wir das Satteldach abgetragen und ein Flachdach über zwei Ebenen errichtet. Das Spa auf der unteren Ebene steht allen Hausgästen zur Verfügung. Versetzt darüber wohnt man im Chalet“, sagt Thomas Pederiva. „Damit das Ganze nicht zu mächtig wirkt, haben wir die beiden oberen Stockwerke mit der nussbraunen PREFA Fassade optisch zusammengefasst und abgerundet. Die Struktur der kleinen Raute unterstützt diese Idee zusätzlich.“Das Team von Planstudio Pederiva arbeitet überwiegend regional und widmet sich hauptsächlich der Entwicklung von Hotelanlagen. „Im Tourismus hat man die Bauzeit schon vorprogrammiert, weil man die Gäste ja nicht warten lassen kann.“ Thomas Pederiva leitet das Studio gemeinsam mit seinem Sohn Alex in dritter Generation und wurde nicht zum ersten Mal mit einem Projekt im Quellenhof betraut. „Vor vier Jahren haben wir die Hotelhalle neu geplant und danach kam die Anfrage, auch die Zimmer und den Dachbereich zu erneuern.“ Auch die ausführende Spenglerei Kind mit Gründer Gustav Kind hat seit 1996 in einer großen Anzahl an Hotelbetrieben Spenglerarbeiten verrichtet.Die meisten Gäste kommen immer wieder und immer öfter nach Südtirol. Die einfache Erreichbarkeit und die weitgehend unberührte Natur bescheren den Hotelbetrieben in Südtirol eine gute Auslastung. „Wir haben in den letzten 30 Jahren viele Projekte bearbeitet und dabei sowohl an Fassaden wie auch auf Dächern PREFA Produkte eingesetzt. So haben wir die Tourismuslandschaft Südtirols maßgeblich geprägt“, meint Thomas Pederiva schmunzelnd.Text: Carl Bender & Marco SteurerInterview: Anneliese Heinisch & Marco Steurer

