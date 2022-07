Sowohl für Fans der Langzeitwanderungen, als auch für Wanderer und Bergsteiger finden hier auf den abwechslungsreichen Höhen- und Panoramawegen einmalige Ausblicke auf die Region mit ihren Seen und alpinen Gipfeln.Am Freitag, 8. Juli und Samstag, 9. Juli steht das Wanderevent 360° wandern am Reschensee auf dem Programm. 3 Touren stehen zur Auswahl. Die Malettes Tour (6h), die Sesvenna Tour (12h) sowie die Vinschgau Tour (24h).Mehr Infos gibt es hier. STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.