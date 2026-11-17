Schon die erste Ziffer gibt einen wichtigen Hinweis. 0 steht für biologische Produktion, 1 für Freilandhaltung, 2 für Bodenhaltung und 3 für Käfighaltung. Danach folgt der Ländercode, bei Eiern aus Italien also „IT“. Die nächsten drei Ziffern zeigen über den ISTAT-Code die Gemeinde, in der sich der Betrieb befindet. Es folgen das Kürzel der Provinz, in Südtirol „BZ“, und eine dreistellige Nummer, die dem Betrieb mit Legehennen zugeordnet ist.<BR \/><BR \/>Bei Eiern mit Qualitätszeichen Südtirol beginnt der Code immer mit 0 oder 1. Sie stammen also ausschließlich aus biologischer oder konventioneller Freilandhaltung in Südtirol. Ein Blick auf die Schale zeigt dir damit direkt, aus welchem Haltungssystem und aus welcher Region das Ei kommt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1385070_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für Eier mit Qualitätszeichen Südtirol gelten zusätzlich klare Vorgaben. Die Hennen haben tagsüber Zugang ins Freie. Pro Tier stehen mindestens vier Quadratmeter Wiese oder bewachsene Fläche zur Verfügung.<BR \/> Gentechnik, Antibiotika und Hormone sind nicht zulässig. Innerhalb von sechs Tagen nach dem Legen sortieren, kennzeichnen und verpacken die Geflügelbetriebe die Eier. Unabhängige Kontrollstellen prüfen regelmäßig, ob die Vorgaben eingehalten werden.<BR \/><BR \/>Aus einer unscheinbaren Zahlenfolge wird so eine praktische Orientierung beim Einkauf. Wer den Erzeugerkodex kennt, kann die Angaben auf dem Ei Schritt für Schritt lesen und die Herkunft besser nachvollziehen.<BR \/>Mehr über Eier mit Qualitätszeichen Südtirol und die teilnehmenden Betriebe findest du unter <a href="https:\/\/www.qualitaetsuedtirol.com\/de\/produkte\/eier.html?utm_campaign=st_de_freilandeier_2026&utm_source=digit_stol.it&utm_medium=st_de_banner_display" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">qualitaetsuedtirol.com\/eier<\/a>.