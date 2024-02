Was soll ich studieren? Tipps für die Studienwahl

Foto: © Athesia Innsbruck

Die Matura in der Tasche oder kurz vor Abschluss, da stellt sich die Frage: „Was soll ich studieren?“ Die Antwort auf diese Frage ist schwer, aber sieben Tipps von Experten können dir dabei helfen, dass die richtige Antwort zu finden. Wie heißt es doch so schön – „Wer die Wahl hat, hat die Qual“. Rund 3.600 verschiedene Studiengänge gibt es an den Universitäten, Privatuniversitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen in Österreich. Dass da bei vielen Schulabgängern zwangsläufig die Frage aufkommt: „Was soll ich studieren?“, ist verständlich. Nachfolgend geben wir Tipps mit auf den Weg, damit Schülerinnen und Schüler das richtige Studium finden.Etwa 30 Prozent aller Studierenden brechen ihr Studium ab. Diese hohe Zahl würde wohl sinken, wenn sich jeder Studieninteressent bei seiner Studienwahl Zeit lässt und alle wichtigen Informationen sammelt. Häufig wird als Grund für den Studienabbruch nämlich angegeben, dass im Studium gar nicht die Fächer und Inhalte auf dem Lehrplan standen, die man sich eigentlich unter dem Studiennamen vorgestellt hatte. Dabei ist die Lösung ganz einfach:Auf jeder Uni-, FH- und PH-Webseite stehen die Studienpläne für jeden Studiengang zur Verfügung. Und darin sind die Fächer aufgelistet, die gelehrt werden. Wie man solch einen Studienplan liest, erklären wir in unserem Artikel „Studienplan und Wahl der Lehrveranstaltungen“. Zudem solltest man nicht nur Studien mit dem exakt gleichen Namen anschauen und nicht nur in deiner Region suchen. Es kann nämlich sein, dass der perfekte Studiengangwoanders eine anderen Namen hat und eben nicht in direkt in deiner Stadt angeboten wird.Auf den Seiten von Universitäten und Fachhochschulen werden nicht nur die Studienpläne online gestellt, sondern auch alle relevanten Infos, die deine Studienwahl beeinflussen können. Welche Abschlüsse im Studium erhältst man: Bachelor of Arts oder Bachelor of Science oder ein ganz anderer? Muss man Studiengebühren zahlen? usw. In der Regel bieten Universitäten, Privatuniversitäten, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen Infotage an, zu denen man persönlich erscheinen kannst. Auch hier erhältst man alle wichtigen Informationen und kannst seine Fragen loswerden. Wer mutig ist, schreibt Studierende seiner Wunschhochschule in den sozialen Netzwerken an..Viel Inspiration und Information findet man auf Studien- und Berufsmessen. Es gibt mittlerweile in ganz Österreich solche Veranstaltungen, die sich an Schulabgänger richten. Hier sind Arbeitgeber und Hochschulen an einem Ort versammelt und jedermann kann von Messestand zu Messestand gehen und sich beraten lassen.Hier kommst du zur Broschüre