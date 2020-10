We think energy…110%

Der Betrieb von Fabrikhallen, Lagern, Hotels und Bürobauten braucht sehr viel Energie. Der Staat fördertmit verschiedenen Förderprogrammen, sodass große Teile der Ausgaben abgedeckt werden. Zudem kannder Energieeinsatz und damit die Kosten zusätzlich zu den Förderungen reduziert werden. Bei Gebäuden und Hotels können bis 40% reduziert werden. Bei industriellen Prozessen liegt das Energiesparpotenzial durchschnittlich bei ca. 30 %. Die Optimierung von thermischen Produktionsprozessen durch Abwärmenutzung und Wärmerückgewinnung steht hier im Vordergrund sowie das Energiemanagement und das kontinuierliche Monitoring. Wir unterstützen sie bei derund beimvon unnötigen Ausgaben durch:• Energieanalyse• Begleitung bei der Realisierung• Ansuchen um Förderungen und Finanzierungen• Kontinuierliches MonitoringBetreuung aus einer Hand. Die Brixner Gruppe deckt die gesamte erneuerbare Wertschöpfungs-Kette ab. „Seit 2001 begleiten wir Unternehmen bei der Erzeugung und Verteilung, Finanzierung so-wie beim Handel von erneuerbaren Energien“, erklärt Eugen Psaier. psaier.energies garantiert seinen Kunden als zertifiziertes ESCO-Unternehmen („Energy Service Company“) mit über 50 Experten im Energiesektor höchste Qualitätsstandards mit maximalem Nutzen.Die Gruppe agiert wirtschaftlich sehr erfolgreich und zählt mittlerweile auch weit über Südtirol hinaus zu den führenden Dienstleistern der Branche. Neben dem Hauptsitz in Brixen hat psaier.energies seit drei Jahren eine Niederlassung in München und seit einem Jahr auch eine in Trient.Von ihren drei Standorten aus werden über 1.000 Kunden aus Italien und dem gesamten deutschsprachigen Raum betreut. Dazu zählen lokale Produzenten und Verteiler, Energiegemeinschaften, Gemeinden so-wie private Investoren, aber auch internationale Großinvestoren, Investmentfonds, Family Offices und Beteiligungsgesellschaften.Weitere Informationen finden Sie hier oder unter [email protected] / 0472 275 300

