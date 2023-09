Webdigital 2023: Innovations-Festival von Würth

Am Dienstag, den 26. September 2023, ist es wieder soweit: Im NOI Techpark in Bozen geht bereits zum zweiten Mal das Südtiroler Innovations- und Online-Marketing-Event WeDigital über die Bühne.Organisiert wurde das Festival von Würth Italia – mit dem Ziel, Studierende und Unternehmen aus der Digitalwirtschaft zusammenzuführen. Für Inspiration zum Thema Innovation sorgen die Beiträge von Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland.„Wir sind stolz, dass WeDigital – nach dem Erfolg im Vorjahr – heuer in die zweite Runde gehen kann. Das Festival soll international bedeutenden Unternehmen der Digitalwirtschaft eine Plattform bieten, um sich über Herausforderungen und Chancen der Innovation auszutauschen und diese erfolgreich anzugehen“, so Nicola Piazza, Geschäftsführer von Würth Italia. „Wir sind und bleiben zwar ein Familienunternehmen, blicken aber tatkräftig in die Zukunft. Mit WeDigital möchten wir Unternehmen, Studierende und alle Wirtschaftsteilnehmer unseres Landes zusammenführen und einen innovations- und nachhaltigkeitsorientierten digitalen Hub schaffen.“STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.