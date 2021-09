Wege zum Paradies

Am Sonntag setzten die „klassische“ Band Spark und der Countertenor Valer Sabadus in der Pfarrkirche Meran auf große Gefühle und verbinden Kammermusik und Hardrock, Barock-Highlights und Minimal Music oder Chanson und Oper.nähert sich dem Paradies und trifft auf Liebeseuphorie und Liebessehnsucht, auf melancholische Traumvisionen, Nachtstücke und natürlich auf das Ende des Lebens. In Léo Ferrés „sanftem“ Lied spricht die trauerwunde Stimme vom „Goldglanz eines Friedens ohne Krieg“, in Eichendorffs Gedicht „In der Fremde“, das Robert Schumann in seinem „Liederkreis“ vertont, verschmilzt das lyrische Ich mit einer „Waldeinsamkeit“ und im Song „Seemann“ des Tanzmetall-Sextetts Rammstein lockt ein Fährmann Lebensmüde in sein Boot. Auf dem wild-romantischen Streifzug stehen Saties „Engel“ ebenso am Wegesrand wie ein Vivaldi-Concerto, die Gegenwartskomponisten Michael Nyman und Chiel Meijering sowie die Synth-Pop-Band Depeche Mode. Ein irdisches und himmlisches Vergnügen. Das Konzert desbeginnt um 20.30 UhrSpark denkt Klassik neu. Das Quintett stellt Bach, Vivaldi, Mozart & Co in einen frischen Kontext und schafft Anknüpfungsmomente mit den Klängen und dem Lebensgefühl der Gegenwart. Im Kern klassisch, nach außen eigenwillig, neugierig und unangepasst, schlagen die fünf Musiker ihr Ideenzelt auf einem offenen Feld zwischen Klassik, Minimal Music, Electro und Avantgarde auf. Lustvoll und lässig werden Stile gemixt und Klangvariationen ausgelotet, die ihr reiches Instrumentarium aus über 40 verschiedenen Flöten, Violine, Viola, Violoncello, Melodica und Klavier zu bieten hat. Kein Stück gleicht dem anderen, und doch tragen sie alle die ureigene, unverwechselbare Handschrift dieses aufregenden Ensembles.

