Weihnachten am Thermenplatz

In drei Wochen ist Heiliger Abend und auf dem Meraner Thermenplatz hat die Vorfreude auf das Fest bereits begonnen: seit Freitag ist die beliebte Weihnachtswelt geöffnet.





Ein festlich geschmückter Christbaum, tausende funkelnde Lichter und ein kleiner Winterwald... der Thermenplatz bringt die ganze Familie in Weihnachtsstimmung. Für Kinder gibt es neben dem Karussell, der Krippe und dem Schafstall natürlich auch in diesem Jahr den großen Eislaufplatz samt Schlittschuh-Verleih. Und für alle, die sich nicht aus Eis wagen wollen, bietet der Gastro-Stand gleich nebenan heiße Getränke und Gerichte gegen die Winterkälte. Darüber hinaus lockt die Sky-Bar mit dem besten Blick über den weihnachtlichen Thermenplatz.Damit das Warten auf das Christkind schneller vergeht, gibt es jeden Samstag im Advent den beliebten Christmas Aperitif am Thermenplatz. Jeweils von 11 bis 13 Uhr und natürlich immer mit Live-Musik:Zu Silvester am 31. Dezember wird auf dem Thermenplatz bereits am Nachmittag gerockt, und zwar bei der Pre- Silvesterfeier mit Moe's Garage von 14 bis 18 Uhr. Bei der großen Countdown-Party mit DJ Fill wird dann von 22 bis 2 Uhr morgens ins neue Jahr gefeiert.Für alle, die noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk sind, gibt es in diesem Jahr erstmals den Therme Meran Pop-up-Store. Direkt auf dem Thermenplatz werden alle Produkte der Therme-Meran-Kosmetiklinie sowie hübsch verpackte Gutschein-Cards angeboten, z.B. für eine Massage, eine Gesichtsbehandlung oder einen Kuschel-Tag für zwei in den exklusiven Pool Suites.Natürlich sind alle Geschenke auch im Online-Shop unter www.thermemeran.it erhältlich.Die 6 bunten Gourmet-Kugln auf dem Thermenplatz sind eine beliebte Attraktion für alle, die gerne gut essen. Noch bis zum 06.01.2020 werden hier feine Gerichte in einem außergewöhnlichen Ambiente serviert - zwischen einem Wald aus Tannen, tausenden Lichtern und vor allem: in einer riesigen Christbaumkugel. Jede Kugl bietet 8 bis 10 Personen gemütlich Platz und kann natürlich individuell geheizt werden.Auf dem Menü stehen festliche Kreationen, wie der Tartar mit Südtiroler Aromen, Teigtaschen mit Garnelen-Artischocken-Füllung, die Rehstelze mit Kartoffel-Trüffel-Espuma oder der offene Apfelstrudel zum Dessert. Das Bistro der Therme Meran hat insgesamt 19 Gerichte entwickelt, die exklusiv in den Kugln angeboten werden.Die Kugln können sowohl mittags als auch abends reserviert werde.Tel. 0473 252057 oder Mail an [email protected]

