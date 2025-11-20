Von <b>04. bis 23. Dezember 2025<\/b> können Besucher:innen ihre Geschenke im <b>2. Obergeschoss<\/b> einpacken lassen. Der <b>Einpackservice<\/b> sorgt mit edlen Papieren und glänzenden Bändern für das perfekte Finish – <b>donnerstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr<\/b> sowie am <b>22. und 23. Dezember<\/b>. Gegen eine <b>freiwillige Spende<\/b> an ausgewählte Institutionen werden hier kleine Aufmerksamkeiten zu großen Geschenken.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234632_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Advent voller Erlebnisse<\/b><BR \/><BR \/>An den <b>vier Adventsamstagen<\/b> wird das <a href="https:\/\/kaufhaus-tyrol.at\/de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Kaufhaus Tyrol<\/a> zur Bühne für große und kleine Weihnachtsmomente:<BR \/><BR \/>– <b>29. November:<\/b> Zwei fröhliche <b>Lebkuchen-Maskottchen<\/b> verbreiten süße Stimmung im ganzen Haus.<BR \/>– <b>6. Dezember:<\/b> Der <b>Nikolaus<\/b> und sein <b>Weihnachtsengel<\/b> besuchen das Kaufhaus Tyrol und beschenken Kinder – solange der Vorrat reicht.<BR \/>– <b>13. Dezember:<\/b> Beim beliebten <b>Lindt Teddy-Workshop<\/b> können Familien ihre eigenen Schokoladenbären gestalten.<BR \/>– <b>20. Dezember:<\/b> Die <b>Lebkuchen-Maskottchen<\/b> kehren zurück und sorgen für das große Finale voller Weihnachtszauber.<BR \/><BR \/>Dazu erklingen <b>jeden Donnerstag und Freitag von 27. November bis 19. Dezember<\/b> (sowie <b>am 23. Dezember<\/b>) ab 15 Uhr Ensembles der Musikschule Innsbruck und füllen das Haus mit festlichen Melodien.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234635_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Das perfekte Geschenk<\/b><BR \/><BR \/>Wer noch auf der Suche nach der passenden Überraschung ist, liegt mit der <b>Kaufhaus Tyrol Geschenkkarte<\/b> goldrichtig – sie lässt Träume wahr werden und ist in allen teilnehmenden Shops einlösbar. Einfach online bestellen unter <a href="https:\/\/kaufhaus-tyrol.at\/de\/gutschein-kaufen\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">kaufhaus-tyrol.at\/de\/gutschein-kaufen\/<\/a>.<BR \/><BR \/>Ein Haus voller Licht, Musik und Vorfreude – das ist Weihnachten im Kaufhaus Tyrol.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234596_image" \/><\/div>