Weihnachtliche Wellness im Schneewunderland

Eingebettet in schneebedeckte Berggipfel und märchenhafte Nadelwälder liegt das Gut Berg Naturhotel idyllisch gelegen im Salzburger Land. Treten Sie vor die Tür des familiengeführten 4*-Hotels und lassen Sie sich von dem Panorama inspirieren und von der kühlen Gebirgsluft zu winterlichen Ski-Abenteuern ermutigen. In unmittelbarer Nähe zum gemütlichen Traditionshaus befindet sich das Skigebiet Ski amadé, welches Sie herzlich willkommen heißt zu Skitouren, Schneeschuhwanderungen und Schlittenfahrten. Extravagante Eislaufkünste können auf der Eislaufbahn unter Beweis gestellt werden.



Nach einem Tag in der frostigen und monumentalen Naturlandschaft können Sie sich im stilsicheren und bequem eingerichteten Komfort-Zimmer aufwärmen. Sanfte Farmen und warme Textilien laden zum verweilen ein und erzeugen eine gemütliche Stimmung. Durch eine exquisite Verwöhnpension bleibt kein kulinarisches Bestreben unerfüllt oder unerhört. Von einem sortimentreichen Frühstücksbuffet über vitalisierende Snacks für zwischendurch bis zu feinen und mit Leidenschaft zubereiteten köstlichen Abendmenüs – hier steht Genuss mit lokalen Produkten stets im Vordergrund.



Im luxuriösen und die Sinne berauschenden wellnessbereich sind Ruhemomente zum Greifen nah. Entspannen Sie auf einer komfortablen Liege, während Sie dem Plätschern des Wasserfalls lauschen. Hitzige Saunagänge komplettieren Ihr Wohlfühlerlebnis.



Sie sind noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für Ihre Liebsten, können sich jedoch nicht zwischen atmosphärischen Alpen-Chalets und opulenten Pariser Boutiquehäusern entscheiden? Überlassen Sie die Entscheidung den Beschenkten mit unseren Geschenkgutscheinen auf Secret Escapes!





