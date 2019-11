Weihnachtsmarkt Lana – Sterntaler über dem Kapuzinergarten

Kleine Tannenbäume tragen glänzende rote Kugeln an den Ästen und wohliges Licht neuer Leuchtkugeln umgibt die liebevoll geschmückten Verkaufsstände mit echten Südtiroler Handwerksartikeln.

Am 31. Dezember 2019 zum Jahreswechsel sind die Gastronomiestände mit den weihnachtlichen Leckerbissen in der Silvesternacht sogar bis 1.00 Uhr geöffnet.



[email protected]

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie mit Ponys und Schafen, Glitzerwerkstatt und Mitmachzirkus, begleitet von weihnachtlicher Livemusik, runden das Angebot ab und versprechen unvergessliche Genussmomente.Sterntaler Weihnachtsmarkt30.11.-01.12.2019 | 10.00-19.30 Uhr05.12.2019 | 15.00-21.00 Uhr (Gastronomie)06.12.-08.12.2019 | 10.00-19.30 Uhr13.12.-15.12.2019 | 10.00-19.30 Uhr20.12.-23.12.2019 | 10.00-19.30 Uhr24.12.2019 | 10.00-13.30 Uhr31.12.2019 | 10.00-01.00 Uhr (Gastronomie)Die Gastronomiestände bleiben bis 21.00 Uhr geöffnet.Eröffnungsfeier des Weihnachtsmarktes Sterntaler im Kapuzinergarten, 17.00 UhrEröffnungskonzert Gospel und X-Mas-Songs mit Greta Marcolongo, Anna Zuegg, Petra Gruber und Michl LöschEröffnungsfeier SA 07.12.2019 um 11.00 UhrKunstausstellung “Frauenkörper“, Varshitha Serra stellt ihre Ölbilder und Frauen-Skulpturen in all ihren Facetten in den Mittelpunkt, Franziskussaal und Kreuzgang des Kapuzinerklosters LanaAls ein kleiner Esel die Engel singen hörte..., Weihnachtsgeschichten für Kinder, es liest Waltraud Holzner, musikalisch begleitet von Margareth Burger, Franziskussaal des Kapuzinerklosters Lana, 15.30-16.30 UhrSilvesterfeier – die Gastronomiestände sind von 10.00-01.00 Uhr geöffnet, um das alte Jahr im Kapuzinergarten mit Livemusik von Südtiroler Bands und einem Silvesterfeuerwerk zu verabschieden.Livemusik mit Patrick Strobl, Slow Down und Excess, Zirkus zum Mitmachen mit Animativa.A.-Hofer-Straße 9/139011 Lana T 0473 561770

