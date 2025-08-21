Der “Girlaner Weinsommer“ steht wieder vor der Tür. Die <b>liebevoll hergerichteten Innenhöfe und jahrhundertealten Keller<\/b> öffnen ihre Tore und bieten den wunderbaren Rahmen für einen stimmungsvollen Sommerabend. Hier trifft <b>hervorragender Wein auf kulinarische Genüsse<\/b>, hier begegnen sich Menschen aus Nah und Fern – inmitten eines traditionsreichen Ambientes.<BR \/><BR \/>Auf fünf Innenhöfe und Keller verteilt bieten knapp <b>20 Eppaner Weinproduzenten<\/b> sowie <b>zehn Südtiroler Sekterzeuger<\/b> eine Auswahl ihrer Etiketten zur Verkostung an. Der Genuss im Glas wird begleitet von Köstlichkeiten auf dem Teller, die von den Küchenchefs des <b>Restaurants 1524 Rungghof<\/b>, des <b>Restaurants Gaiser<\/b>, der <b>Osteria Acquarol<\/b>, von <b>Genuss & Lachs<\/b> und von den <b>Bäuerinnen<\/b> zubereitet werden. Genussvoll und abwechslungsreich. <BR \/><BR \/><b>Hof am Platz:<\/b><BR \/>Weine: K. Martini & Sohn, Stroblhof, Boutique Winery, J. Brigl<BR \/>Genuss: Bäuerinnen<BR \/><BR \/><b>Raifer:<\/b><BR \/>10 Südtiroler Sekterzeuger<BR \/>Genuss: Genuss & Lachs<BR \/><BR \/><b>Glögglhof:<\/b><BR \/>Weine: Schreckbichl, St. Michael-Eppan, Michael Puff, Bergmannhof, A. Warasin<BR \/>Genuss: Restaurant Gaiser<BR \/><BR \/><b>Mauracherhof:<\/b><BR \/>Weine: Sankt Pauls, J. Weger, Ignaz Niedrist, Cora<BR \/>Genuss: Restaurant 1524 - Rungghof<BR \/><BR \/><b>Kellerei Girlan:<\/b><BR \/>Weine\/Sekt\/Destillate: Winkler, Girlan, Romen, Klaus Lentsch, St. Urban<BR \/>Genuss: Osteria acquarol<BR \/><BR \/>Girlan | Eppan ist das älteste Weindorf Südtirols und war ehemals aufgrund der vielen tiefen Weinkeller unter der Erde größer als über der Erde. Bei besonderen Festen wie diesem kann die Girlaner Unterwelt erforscht werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202247_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Weitere Infos:<BR \/> <a href="https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1yGq9AwxNC3g3ypAhBZgncMx1WU6ilkAu\/view?usp=sharing" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Flyer<\/a><BR \/> <a href="https:\/\/www.eppan.com\/de\/events\/feiern-in-eppan\/alle-events-in-eppan\/highlight-events\/weinsommer-in-eppan" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Website<\/a>