Am Freitag, den 5. Juni, verwandelt sich der Rathausplatz in St. Michael | Eppan ab 19.30 Uhr in eine Bühne für Wein, Genuss und besondere Atmosphäre: Die Mitglieder von EPPAN WEIN laden zur Verkostung ihrer Kellerschätze ein. Jeder Produzent präsentiert persönlich eine Auswahl seiner Etiketten und gewährt Einblick in die Vielfalt und Qualität der Eppaner Weine.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319913_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Premiere der EPPAN WEIN Verkostung auf dem Rathausplatz steht dabei ganz im Zeichen des Jahresmottos „Kostbarkeiten des Weingartens“. Sobald die Dunkelheit einsetzt, wird der Weingarten unter der Gleifkirche in sattem Grün beleuchtet. Die eindrucksvolle Lichtinstallation symbolisiert den Weg des Weines – vom Weingarten über den Keller bis ins Glas. Die Farbe Grün steht zugleich für die Weißweine, die circa zwei Drittel der Weinproduktion in Eppan ausmachen. Die Beleuchtung wird nachhaltig mit Strom aus einer Photovoltaikanlage betrieben, der Energieverbrauch beträgt lediglich etwa 15 kW. Damit setzt die rund vierstündige Aktion nicht nur ein stimmungsvolles, sondern auch ein umweltfreundliches Zeichen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319916_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Bedeutung der Weinwirtschaft für Eppan wird vom 5. bis 7. Juni auch im Rahmen der Wirtschaftsschau „Eppan Produktiv“ sichtbar. Gemeinsam mit dem Tourismusverein, dem HGV, dem HGJ und dem HDS präsentiert sich EPPAN WEIN auf einem Gemeinschaftsstand. An allen drei Veranstaltungstagen sind Besucher eingeladen, jeweils von 11 bis 13 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr an Verkostungen teilzunehmen. Ergänzend dazu bietet ein Audioguide spannende Einblicke in den Weinbau und die Weinwirtschaft und eine Duftstation lädt zum Entdecken der Aromen ein.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319919_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eppan ist mit rund 1000 ha die größte Weinbaugemeinde Südtirols. An 300 Sonnentagen reifen an die 20 verschiedene Rebsorten. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.eppan.com\/de\/events\/feiern-in-eppan\/alle-events-in-eppan\/highlight-events\/eppan-wein\/ein-weingarten-erstrahlt-in-gruen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr Informationen<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319922_image" \/><\/div>\r\n