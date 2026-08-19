Am <b>Freitag, 21. August, lädt die Weinwelt Girlan ab 19 Uhr zum beliebten Girlaner Weinsommer<\/b> ein. Das historische Weindorf verwandelt sich dabei in eine stimmungsvolle Genussmeile mit geöffneten Innenhöfen, alten Kellern, edlen Weinen und regionalen Spezialitäten.<BR \/><BR \/>20 Produzenten präsentieren eine vielfältige Auswahl an Weinen sowie prickelnden Sekten. Für raffinierte Gerichte sorgen die Osteria Acquarol, das Restaurant Flurin, das Restaurant Gaiser und die Bäuerinnen.<BR \/>Musikalische Begleitung in den Höfen sorgt für die passende Atmosphäre. Besucher flanieren von Hof zu Hof, Keller zu Keller, entdecken das besondere Flair des Weindorfes Girlan und genießen einen sommerlichen Abend voller Genuss, Begegnungen und Weinkultur.<BR \/><BR \/><b>Kellerei Girlan:<\/b><BR \/>Weine\/Sekt: Winkler, Cora, Girlan, Klaus Lentsch, Romen<BR \/>Genuss: Osteria Acquarol<BR \/><BR \/><b>Mauracherhof:<\/b><BR \/>Weine\/Sekt: Sankt Pauls, Schloss Englar, Bergmannhof, von Payr, J. Weger<BR \/>Genuss: Restaurant Flurin<BR \/><BR \/><b>Glögglhof:<\/b><BR \/>Weine: Schreckbichl, St. Michael-Eppan, Ignaz Niedrist, Michael Puff, A. Warasin<BR \/>Genuss: Restaurant Gaiser<BR \/><b><BR \/>Hof am Platz:<\/b><BR \/>Weine\/Sekt: Comitissa – Lorenz Martini, Boutique Winery, J. Brigl, K. Martini & Sohn, Stroblhof<BR \/>Genuss: Bäuerinnen<BR \/><BR \/> Girlan | Eppan ist eines der ältesten Weindörfer Südtirols und war ehemals aufgrund der vielen tiefen Weinkeller unter der Erde größer als über der Erde. Bei besonderen Festen wie diesem kann die Girlaner Unterwelt erforscht werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1342152_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Weitere Infos finden Sie unter<\/b> <a href="https:\/\/www.eppan.com\/de\/events\/feiern-in-eppan\/alle-events-in-eppan\/highlight-events\/weinsommer-in-eppan" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weinsommer in Girlan<\/a><b>oder im<\/b> <a href="https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1lwNyCSW3ZSNgKL9DRoCDlqFFYBpypWw7\/view?usp=sharing" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Flyer<\/a>.