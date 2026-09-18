Wer ein Unternehmen führt, steckt mittendrin: im Tagesgeschäft, in der Verantwortung, in den eigenen Zahlen. Das macht es schwer, den eigenen Betrieb von außen zu betrachten. Genau hier setzt der Unternehmens-Check-Up an, ein Angebot von AILONA Consulting aus Südtirol.<BR \/><BR \/><b>Vier Blickwinkel, ein Bild<\/b><BR \/><BR \/>Der Check-Up bringt vier Perspektiven zusammen, die im Alltag selten gemeinsam betrachtet werden:<BR \/><BR \/>• Zahlen & Finanzen: Bilanz, GuV und Kennzahlen im Klartext<BR \/>• Menschen & Prozesse: Gespräche mit den Schlüsselpersonen im Betrieb<BR \/>• Wettbewerb & Markt: die eigene Position im Vergleich zur Konkurrenz<BR \/>• Außenauftritt: Website, Auftritt und Sichtbarkeit beim Kunden<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357833_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Grundlage sind strukturierte Interviews, eine fundierte quantitative Analyse sowie ein Blick von außen auf Marktumfeld und Auftritt. So entsteht ein Bild, das nicht auf Bauchgefühl beruht, sondern auf belastbaren Fakten.<BR \/>Am Ende steht keine graue Theorie, sondern eine priorisierte Liste an Handlungsfeldern, inklusive Quick Wins, die sich sofort umsetzen lassen. Der Check-Up ist bewusst kompakt gehalten: wenige Tage Laufzeit, ein klar definierter Ablauf, Abschluss mit einer gemeinsamen Präsentation der Ergebnisse.<BR \/><BR \/><b>Für Betriebe, die es genau wissen wollen<\/b><BR \/><BR \/>Das Angebot richtet sich an kleine und mittlere Südtiroler Unternehmen, die ihre Entwicklung aktiv gestalten wollen, statt sich auf Vermutungen zu verlassen. Interessierte können sich für ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch melden: <a href="https:\/\/ailona-consulting.com\/check-up\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ailona-consulting.com\/check-up<\/a> oder <a href="mailto:info@ailona-consulting.com." target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@ailona-consulting.com<\/a>.