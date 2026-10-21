„Welches Wellnesshotel in Südtirol eignet sich am besten für ein Wochenende zu zweit?“ Auf Fragen wie diese nannten die getesteten Systeme meist nur vier bis acht Hotels. Wer in dieser Auswahl fehlt, bleibt in der jeweiligen Antwort unsichtbar.<BR \/><BR \/><b>Die Listen unterschieden sich deutlich.<\/b> Rankprofi stellte am 30. September 2026 zehn typische Gästefragen, fünf auf Deutsch und fünf auf Italienisch. Jede Frage wurde einmal an ChatGPT, Gemini und Googles KI-Modus gestellt. Insgesamt nannten die drei Systeme rund 80 verschiedene Hotels. Weniger als zehn davon erschienen bei allen drei.<BR \/><BR \/><b>Deutsch und Italienisch: wenig Überschneidung.<\/b> Bei vergleichbaren Fragen auf Deutsch und Italienisch tauchte nur ungefähr jedes vierte Hotel in beiden Antworten auf. Sichtbarkeit in KI-Antworten kann also je nach Sprache deutlich variieren.<BR \/><BR \/><b>Auffällig war auch die Quellenwahl von Googles KI-Suche.<\/b> Von 75 angezeigten Links führten 34 direkt auf die Website eines Hotels. Weitere Quellen waren vor allem Reiseführer, Magazine, Hotelportale sowie Bewertungs- und Buchungsseiten. Die eigene Hotelwebsite gehört damit zu den häufigsten Quellen, auf die der KI-Modus verweist. Mehr dazu: <a href="https:\/\/www.rankprofi.com\/branchen\/hotel?utm_source=stol&utm_medium=pr&utm_campaign=pr-2610-02&utm_content=hotel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">SEO für Hotels<\/a> und <a href="https:\/\/www.rankprofi.com\/leistungen\/geo?utm_source=stol&utm_medium=pr&utm_campaign=pr-2610-02&utm_content=geo" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">GEO-Optimierung<\/a>.<BR \/><BR \/>Der Test wurde bewusst simpel gehalten: Pro Frage gab es nur einen Durchlauf, eine Antwort wurde für die Analyse verwendet. Der Test zeigt nicht, warum ein bestimmtes Hotel genannt wird und sagt nichts darüber aus, ob daraus Buchungen entstehen. Zudem können sich KI-Antworten jederzeit verändern.<BR \/><BR \/><b>Selbsttest:<\/b> Fragen Sie ChatGPT, Gemini und Googles KI-Suche auf Deutsch und Italienisch nach einem Hotel wie Ihrem. Wird Ihr Haus genannt? Und stimmen die Informationen, die dabei erscheinen?<BR \/><BR \/>Rankprofi ist eine SEO- und GEO-Agentur in Meran und prüft kostenlos, wie sichtbar ein Betrieb bei Google, Google Maps und in KI-Antworten ist: <a href="https:\/\/www.rankprofi.com\/?utm_source=stol&utm_medium=pr&utm_campaign=pr-2610-02&utm_content=home" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">rankprofi.com<\/a>