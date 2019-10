Wellnessurlaub schreibt man so: DolceVita-Hotels!

DolceVita-Hotels: Die ideale Adresse, wenn es um Premium-Wellness und Luxus-Auszeiten in Südtirol geht. Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein, aber DolceVita können Sie in diesen Hotels wörtlich nehmen: und das süße Leben genießen. Ob Sie sich nur einen Tag Auszeit gönnen und ein „Day Spa“-Angebot nutzen oder ein ganzes Wellness-Wochenende in einem DolceVita-Hotel buchen: Jedes der 5 DolceVita-Hotels eignet sich dazu fantastisch!





Die Vielfalt an Wellnessangeboten ist grandios und Sie haben die süße „Qual der Wahl“ zwischen 5 luxuriösen Wasserwelten, 24 Pools, 31 Saunalandschaften mit 10 Saunaaufgüssen täglich, 8840 Quadratmetern Wellnessfläche mit einer gigantischen Auswahl an Massage- und Bädermöglichkeiten.Für Sauna-Liebhaber sind die DolceVita-Hotels bereits bekannt. Sie bieten höchste Saunakompetenz mit international bekannten Saunameistern, wie dem amtierenden Sauna-Italienmeister im Hotel Preidlhof oder dem Weltmeister im Team-Aufguss im Hotel Lindenhof.In allen 5 DolceVita-Hotels finden Sie großartige Erlebnis-Saunen mit täglich tollen Aufguss- Events. Vom 14. bis 20. Oktober gastiert Hendrik Baunkjaer aus Dänemark in den DolceVita-Hotels. Er zählt zur absoluten Weltelite im Sauna-Show-Aufguss! Jeden Tag begeistert er in einer anderen DolceVita-Sauna der Hotels, jedes Mal mit einer anderen Show. Das Einzigartige daran: Mit dem „DolceVita Wellness Around“-Vorteil folgen die Gäste Henrik von Hotel zu Hotel. Ein absolutes Qualitätsmerkmal der DolceVita-Hotels ist das betreute Saunieren. In allen 5 Hotels erklären nur qualifizierte und ausgebildete Saunameister/innen, die gesundheitlichen Aspekte des Saunierens.Die reinen „Adults only“-Zeiten ab Anfang November bis Anfang Dezember bieten kuscheligen Luxusurlaub zu zweit. Freuen Sie sich darauf im DolceVita- Resort Alpiana in Völlan, dem DolceVita-Lifestyle-Resort Lindenhof und dem Luxury-DolceVita-Resort Preidlhof in Naturns. Genießen Sie die romantische Zweisamkeit und die himmlische Ruhe im warmen Sole-Herzpool des Alpiana Resorts, eingebettet in ein Gartenparadies mit 17.000 Quadratmetern Parklandschaft der Extraklasse. Einzigartig an den DolceVita-Hotels sind auch der Snoezelen-Raum im DolceVita-Lifestyle-Resort Lindenhof oder der „Deep sea“-Relaxraum im Luxury-DolceVita-Resort Preidlhof. In Sachen Relax und Wellness sind die DolceVita- Resorts absolute Trendsetter.Die insgesamt 706 Kuschel- und Ruheliegen der 5 DolceVita-Hotels versprühen Relaxfeeling à la DolceVita. Das „Wellness Around“ macht Ihnen diese Auswahl möglich. Sie buchen eines der 5 Hotels als Ihr Basecamp und können unbeschwert „Hotel-Hopping“ betreiben. Einzigartig in Südtirol. Ohne Aufpreis im Umkreis von nur 31 km steht den DolceVita Gästen die Tür zu 5x Premium-Wohlfühlen und Premium-Entspannen offen. Im sonnenverwöhnten Vinschgau und Meraner Land, mit bereits mediterranem Touch, fällt das Loslassen vom täglichen Alltagstrott noch leichter. Quasi vor der Haustür.

