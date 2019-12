Weltcup-Spektakel im Skigebiet Carezza

Um 9 Uhr fällt auf der Pra di Tori Piste der Startschuss zum 3. Parallel-Riesentorlauf der Saison. Die beiden ersten Rennen in dieser Disziplin gewann der Südtiroler Ausnahmeathlet Roland Fischnaller. Für Spannung ist daher gesorgt. Auch die Vorjahressiegerin Nadya Ochner ist zuversichtlich, in Carezza wieder ein starkes Rennen zu liefern.





Zwei Tage später, am 21. Dezember 2019 findet in Carezza Dolomites das erste Red Bull Race Board Camp mit Roland Fischnaller statt. Im Rahmen des Red Bull Race Board Camps können alle Teilnehmer mit Roland und weiteren Weltcupstars auf den Pisten von Carezza trainieren. Am Morgen findet ein Style Contest statt, wo am Stil geschliffen wird. Im Anschluss können sich die Teilnehmer im Paralleltorlauf üben, bevor um 14 Uhr das Hauptevent des Tages stattfindet: ein Riesentorlauf mit zwei Durchgängen auf der legendären Pra di Tori Piste, wo tags zuvor das Weltcuprennen der Damen und Herren im Alpin Snowboard stattfindet.Anschließend wird gemeinsam gefeiert bei der Hilde Benefiz Fete ab 15 Uhr im Birdies Après Ski Carezza und ab 21 Uhr im Festzelt am Karerpass mit Queen Laurin, DJ Speedy und DJ Olly.Info: www.carezza.it Donnerstag, 19. Dezember 201909.00 Uhr: Qualifikation Parallelriesentorlauf13.00 Uhr: Finale ParallelriesentorlaufCa. 14 Uhr: Preisverteilung im Zielgeländeim Anschluss After-Race Party im Birdies Après Ski CarezzaSamstag, 21. Dezember 2019Ab 14 Uhr: Red Bull Race auf der Pra di Tori PisteAb 15 Uhr: Hilde Benefiz Fete im Après Ski Birdies mit DJ Pepe, DJ Faxe, DJ Guggu und Zyprian Blues Connection-liveAb 21 Uhr: Hilde Benefiz Fete im Festzelt am Karerpass mit Queen Laurin, DJ Speedy und DJ OllySTOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

som