Welttag des Hörens

Von Altersschwerhörigkeit sind bis zu 40% aller Menschen ab dem 65. Lebensjahr betroffen.

Foto: © Johannes Schnabl

Foto: © Besser Hören

Etwa 14 Prozent unserer Bevölkerung leiden an einer behandlungsbedürftigen Hörstörung. Diese kann von einer leichten Schwerhörigkeit bis hin zu einer Ertaubung reichen und je nach Lokalisation viele Ursachen haben: Sie kann u.a. durch Fehlbildungen, Ohrenschmalz, Verletzungen, Belüftungsstörungen, Mittelohrergüssen, Verknöcherung der Gehörknöchelchen, akute und chronische Ohrentzündungen, Lärmschäden, Hörstürzen, Vergiftungen, Tumore, oder zum Großteil der Fälle einfach altersbedingt durch Degeneration der Sinneszellen verursacht sein.Von der sogenannten Altersschwerhörigkeit (Presbyakusis), welche meist schleichend einsetzt und einen ganz natürlichen Prozess darstellt, sind die meisten Menschen bei zunehmendem Alter betroffen. Durch chronische Lärmbelastung, durch kurzeitige Lärmexposition (Knalltrauma), durch Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes, bestimmte Medikamente oder Sucht- und Genussmittel wie Tabak kann die Schwerhörigkeit beschleunigt werden. Diese Risikofaktoren zu meiden oder sich dagegen zu schützen kann ein Beitrag zu einem Hörerhalt sein.Das klinische Erscheinungsbild kann sehr variabel sein. Betroffene erhöhen die Lautstärke am Radio oder am Fernsehgerät oder wenden bei einseitiger Schwerhörigkeit das gesunde Ohr zur Schallquelle hin. Bei hochgradiger Hörminderung wird zur Spracherkennung oft „von den Lippen abgelesen“. Häufiges Nachfragen, laute Sprechstimme und falsche Beantwortung von Fragen können weitere Indizien für eine Hörstörung sein.Die häufigsten Folgen unbehandelter Schwerhörigkeit sind Isolation, Depression, Aggressionen gegenüber Gesprächspartnern, Vereinsamung, Angst, erhöhtes Unfallrisiko, Verfolgungsgefühle und ein bis zu 5fach höheres Risiko an Demenz zu erkranken.93% aller chronischen Tinnitus-Patienten haben begleitend (oder auslösend) eine messbare Hörminderung. Der heutige Kenntnisstand zur Ursache von Tinnitus legt nahe, dass es zwar vielfältige Ursachen haben kann, häufig aber auf einen Prozess im Innenohr beruht. Entsprechend zeigt sich die Tinnitusfrequenz zumeist im Bereich des größten Hörverlustes.Bei Tinnitus in Zusammenhang mit Hörminderung wird leitlinienkonform die Hörgeräteversorgung als Therapiemöglichkeit empfohlen.Das kann in vielen Fällen zutreffen. Ein Hörgerät ist in den meisten Fällen eine große Hilfe, aber nicht wie eine Brille zu verstehen, mit der man nach dem Aufsetzen wieder nahezu perfekt sieht. Denn es bedarf Anfangs beim Tragen von Hörgeräten eine Eingewöhnungszeit, in welcher sich die das Gehirn langsam und schrittweise wieder an die fehlenden Töne und Geräusche gewöhnen muss.Doch ist nicht jeder Tag Welttag des Hörens? Schließlich sind unsere Ohren pausenlos im Einsatz, alle Tage, rund um die Uhr. Wenn es ganz ruhig ist, bleiben sie wachsam und erkennen jedes kleinste Geräusch, wenn es lauter wird, helfen sie uns, das Wichtige rauszuhören. Doch was, wenn wir uns nicht mehr auf unser Gehör verlassen können? Schon leichte Hörminderungen beeinträchtigen die Kommunikation oder machen sie ganz unmöglich. Da viele Menschen leichte Hörminderungen anfangs kaum bemerken, vermuten sie ihre Schwierigkeiten beim Sprachverstehen in vermeintlich undeutlicher oder zu leiser Aussprache ihrer Gesprächspartner. Auch für Konzentrationsprobleme und die vorzeitige schnelle Ermüdung durch die übermäßige Höranstrengung finden sie keine konkreten Erklärungen. Hörminderungen treten fast immer schleichend auf. Dadurch gewöhnt man sich an das immer schlechtere Hören und geht von Zeit zu Zeit unbewusst zwischenmenschlichen Kommunikationen aus dem Weg. Gegen diese Beeinträchtigungen des Kommunikationsvermögens und der Lebensqualität hat die Hörakustik individuelle und wirkungsvolle Lösungen. Der erste Schritt sind regelmäßige Hörtests beim HNO-Arzt oder beim Akustiker, um bei Bedarf rechtzeitig etwas gegen einen Hörverlust zu unternehmen. Es geht vor allem darum, die Gewöhnung an das schlechtere Hören mit allen ihren negativen Folgen zu verhindern. Denn rechtzeitig erkannte Hörminderungen lassen sich individuell sehr effektiv mit kaum sichtbaren, modernen Hörgeräten ausgleichen! Neueste Technologien erkennen automatisch die verschiedensten Umgebungen und passen die Einstellungen genauestens darauf an - von der belebten Straße bis zum lärmvollen Restaurant. Wo auch immer man sich befindet, man erhält ein natürlicheres und reiches Klangerlebnis. Dank der integrierten Bluetooth-Funktion verwandeln sich Hörlösungen der letzten Generation in Kopfhörer und somit können Telefongespräche, Musik oder Ton direkt vom Smartphone oder vom Fernseher in die Hörgeräte übertragen werden. Besser Hören KG ist seit knapp 30 Jahren Ihr kompetenter Ansprechpartner im Thema Hören. Südtirolweit werden in über 30 Servicestellen kostenlose Hörtests, Kontrollen Ihrer aktuellen Hörgeräte, Beratungsgespräche und Reinigungen, sowie kleinere Reparaturen am Hörgerät angeboten. Auf Wunsch werden auch kostenlose Hausbesuche vereinbart. 30 Tage lang können neueste Hörlösungen modernster Technik ausprobiert werden, individuell an die persönlichen Bedürfnisse angepasst.Informationen und Terminvereinbarungen unter 0471 263390 oder www.besserhoeren.it